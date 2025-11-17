-
สรุปตลาดประจำวัน 📌 Wall Street พยายามหยุดแรงเทขาย
-
วอลล์สตรีท: ดัชนี Nasdaq 100 พลิกขึ้นเป็นบวก แม้ช่วงเปิดตลาดดิ่งเกือบ 1.5% แต่ความสนใจซื้อยังจำกัด ความเสี่ยงการปรับตัวลงต่อยังคงมีอยู่ โดย VIX ยืนเหนือ 20 จุด หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่าง CoreWeave ยังคงร่วงต่อ สูญเสียเกือบ 30% ใน 5 วันที่ผ่านมา
-
Micron (MU): หุ้นพุ่งแรง หลัง Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $325 จากเดิม $220 เนื่องจากราคาหน่วยความจำ DDR5 พุ่งขึ้น 3 เท่าในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งระดับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 1990s
-
Alibaba (BABA.US): ถูกระบุว่ามีส่วนสนับสนุนทางเทคโนโลยีให้กิจกรรมทางทหารของจีนที่มุ่งสหรัฐฯ หุ้นร่วงต่อเนื่อง
-
คริปโตและทองคำ: ตลาดร่วงต่อเนื่อง ทองคำลดลงเกือบ 1.8% และ Bitcoin ร่วงเกือบ 5% ต่ำสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2025 ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย
-
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
ข้าวสาลี CBOT ร่วงแรง หลังรายงาน USDA WASDE สต็อกสิ้นสุดฤดูกาลสูงเกินคาด 901 ล้านบุชเชล (คาด 869 ล้าน)
-
ข้าวโพดใกล้เคียงคาด
-
ถั่วเหลืองต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 290 ล้านบุชเชล (คาด 302 ล้าน)
-
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): สต็อกเพิ่ม 45B bcf (คาด 34B, ก่อนหน้า 33B) ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย
-
-
ผลประกอบการสหรัฐ: จาก FactSet, 91% ของบริษัท S&P 500 รายงานแล้ว
-
82% กำไรเกินคาด
-
77% รายได้เกินคาด
→ เป็นไตรมาสบวก บริษัทหลายแห่งทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และ 10 ปี
-
-
ยุโรป:
-
เยอรมนี DAX: ร่วงเกือบ 1.1%
-
อังกฤษ FTSE: ร่วงเกือบ 0.7%
-
ยูโรโซน Q3 GDP: +0.2% q/q (ตามคาด) , +1.4% y/y (เกินคาด 1.3%)
-
การจ้างงานยูโรโซน +0.1% q/q, EU +0.2% q/q; +0.5% และ +0.6% y/y ตามลำดับ
-
ฝรั่งเศส CPI ต.ค.: +0.1% m/m, +0.9% y/y
-
สเปน CPI ต.ค.: +0.7% m/m, +3.1% y/y
-
-
ดีลระหว่างสหรัฐ-สวิตเซอร์แลนด์: ลงทุน $200 พันล้าน ลดภาษีนำเข้า 15% บนสินค้าหลายรายการของสหรัฐฯ
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
ข่าวเด่น: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาด 📌 การสั่งซื้อปรับลดลงเล็กน้อย
ตลาดเด่น: USDJPY