ข่าวเด่นวันนี้

08:43 · 17 พฤศจิกายน 2025

  • สรุปตลาดประจำวัน 📌 Wall Street พยายามหยุดแรงเทขาย

  • วอลล์สตรีท: ดัชนี Nasdaq 100 พลิกขึ้นเป็นบวก แม้ช่วงเปิดตลาดดิ่งเกือบ 1.5% แต่ความสนใจซื้อยังจำกัด ความเสี่ยงการปรับตัวลงต่อยังคงมีอยู่ โดย VIX ยืนเหนือ 20 จุด หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่าง CoreWeave ยังคงร่วงต่อ สูญเสียเกือบ 30% ใน 5 วันที่ผ่านมา

  • Micron (MU): หุ้นพุ่งแรง หลัง Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $325 จากเดิม $220 เนื่องจากราคาหน่วยความจำ DDR5 พุ่งขึ้น 3 เท่าในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งระดับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 1990s

  • Alibaba (BABA.US): ถูกระบุว่ามีส่วนสนับสนุนทางเทคโนโลยีให้กิจกรรมทางทหารของจีนที่มุ่งสหรัฐฯ หุ้นร่วงต่อเนื่อง

  • คริปโตและทองคำ: ตลาดร่วงต่อเนื่อง ทองคำลดลงเกือบ 1.8% และ Bitcoin ร่วงเกือบ 5% ต่ำสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2025 ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย

  • สินค้าโภคภัณฑ์:

    • ข้าวสาลี CBOT ร่วงแรง หลังรายงาน USDA WASDE สต็อกสิ้นสุดฤดูกาลสูงเกินคาด 901 ล้านบุชเชล (คาด 869 ล้าน)

    • ข้าวโพดใกล้เคียงคาด

    • ถั่วเหลืองต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 290 ล้านบุชเชล (คาด 302 ล้าน)

    • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): สต็อกเพิ่ม 45B bcf (คาด 34B, ก่อนหน้า 33B) ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย

  • ผลประกอบการสหรัฐ: จาก FactSet, 91% ของบริษัท S&P 500 รายงานแล้ว

    • 82% กำไรเกินคาด

    • 77% รายได้เกินคาด
      → เป็นไตรมาสบวก บริษัทหลายแห่งทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และ 10 ปี

  • ยุโรป:

    • เยอรมนี DAX: ร่วงเกือบ 1.1%

    • อังกฤษ FTSE: ร่วงเกือบ 0.7%

    • ยูโรโซน Q3 GDP: +0.2% q/q (ตามคาด) , +1.4% y/y (เกินคาด 1.3%)

    • การจ้างงานยูโรโซน +0.1% q/q, EU +0.2% q/q; +0.5% และ +0.6% y/y ตามลำดับ

    • ฝรั่งเศส CPI ต.ค.: +0.1% m/m, +0.9% y/y

    • สเปน CPI ต.ค.: +0.7% m/m, +3.1% y/y

  • ดีลระหว่างสหรัฐ-สวิตเซอร์แลนด์: ลงทุน $200 พันล้าน ลดภาษีนำเข้า 15% บนสินค้าหลายรายการของสหรัฐฯ

 

Source: xStation5

 
 

 

19 พฤศจิกายน 2025, 08:41

19 พฤศจิกายน 2025, 08:37

🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
19 พฤศจิกายน 2025, 08:28

ข่าวเด่น: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาด 📌 การสั่งซื้อปรับลดลงเล็กน้อย
19 พฤศจิกายน 2025, 08:13

ตลาดเด่น: USDJPY

