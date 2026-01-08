GOLD ร่วง 1% 📉

ทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในวันนี้ แต่หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หลากหลาย โลหะมีค่าตัวนี้ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก แม้ตัวเลข ISM Services จะสูงกว่าคาดและข้อมูล JOLTS ออกมาผสม (อัตราการลาออกลดจาก 1.2% เป็น 1.1% ขณะที่การแยกตัวรวมอยู่ที่ 2% เทียบกับการปรับปรุงครั้งก่อน 1.9%) ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายทรงตัว แต่โลหะอื่น ๆ รวมถึงเงิน (Silver) ก็ปรับตัวลดลงด้วย โดยเงินร่วง 5%
ข้อมูลที่เผยแพร่ พร้อมกับ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายล่าสุด สนับสนุนแนวคิดที่ทรัมป์ชี้ว่า สหรัฐฯ ปัจจุบันยังไม่เผชิญความเสี่ยงเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ และ Federal Reserve อาจใช้ท่าทีที่ “เข้มงวดขึ้นเล็กน้อย” ในครึ่งหลังของปี
ทองคำเริ่มปี 2026 ด้วยทิศทางบวก ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังเห็นโอกาสทำกำไรเพิ่มเติม ท่ามกลางความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed (Stephen Miran แนะนำถึง 100 bps ในปีนี้) การขาดดุลที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเร่งการซื้อทองและลดการถือดอลลาร์เป็นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง
การวิเคราะห์ CoT ของทองคำ (CFTC) – 30 ธันวาคม 2025
จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2025 โครงสร้างการถือครองทองคำฟิวเจอร์สแสดงความแตกต่างชัดเจนระหว่าง Commercials และ Managed Money (นักเก็งกำไรรายใหญ่)
ทุนเก็งกำไรยังคงมุมมองบวก
ส่วนผู้ผลิตและผู้เข้าร่วมตลาดโดยตรง (Commercials) ป้องกันความเสี่ยงจากการส่งมอบด้วยราคาปัจจุบัน คงตำแหน่งสั้นสุทธิ
Commercials (ผู้ผลิต/ผู้ค้าปลีก/ผู้แปรรูป/ผู้ใช้):
-
ตำแหน่ง Short รวม ≈ 67,000 สัญญา (~14% ของ Open Interest)
ตำแหน่ง Long ลดลง 4,200 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Short ยังคงสูง แสดงความกังวลระยะสั้นปานกลาง
Managed Money:
Long ≈ 149,000 สัญญา vs. Short 44,000 สัญญา โดย Long ประมาณ 31% ของ OI
สัปดาห์ที่ผ่านมา Long ลดลงเล็กน้อย (-1,709 สัญญา) ขณะที่ Short เพิ่มขึ้น (+4,313 สัญญา)
ความแตกต่างระหว่าง Commercials มุมมองหมี และ Managed Money มุมมองกระทิง มักสร้างแรงเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีพลัง ตำแหน่ง Commercials ทำหน้าที่เป็นแนวรับตามธรรมชาติ ขณะที่แรงกดดันจากนักเก็งกำไรสนับสนุนแนวโน้มขึ้น
ล่าสุด ทั้งสองกลุ่มดูเหมือนปรับตัวสอดคล้อง ใช้กำไรระดับสูงสุดเพื่อป้องกันการส่งมอบหรือปรับลดความเสี่ยงเชิงบวก
แนวโน้ม (Outlook)
ทองคำยังอยู่ในช่วง การปรับฐานระยะสั้น โดยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น หาก Managed Money ยังคงหรือเพิ่มตำแหน่ง Long
การลดลงอย่างกะทันหันของ Short ของ Commercials อาจเป็นสัญญาณขาขึ้น
โครงสร้าง CoT ปัจจุบันชี้ถึง โอกาสการปรับฐานระยะสั้น ขณะที่การสะสม Long เพิ่มเติมของ Managed Money อาจผลักดันราคาขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (H1)
บนกราฟรายชั่วโมง การปรับตัวลดลงหยุดที่ประมาณ $4,420 (EMA200, เส้นสีแดง) แต่ราคายังต่ำกว่า Fibonacci retracement 71.6% และ 61.8% ของการปรับตัวลดปลายเดือนธันวาคม
แนวต้านทันทีอยู่ใกล้ EMA50 (เส้นสีส้ม) ที่ $4,460 ต่อออนซ์
Source: xStation5
