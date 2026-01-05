อ่านเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค - GOLD

GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
  • What next for the gold price?

ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยแรงขาขึ้นล่าสุดเริ่มพัฒนาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2025

ระหว่าง 13–18 พฤศจิกายน เกิดการปรับฐาน หลังจากนั้นตลาดก็ ทะลุขึ้นด้วยแรงขาขึ้นอีกครั้ง การปรับฐานครั้งล่าสุดที่ลึกขึ้นหยุดลง ตรงที่ระดับของการปรับฐานครั้งก่อนหน้า 4,306 ซึ่งตาม วิธี Overbalance บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการ ดำเนินการต่อของแรงขาขึ้น

นอกจากนี้ ราคายังอยู่ เหนือค่าเฉลี่ย 100 ช่วงเวลา (100-period moving average) ซึ่งทำเครื่องหมายด้วย เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ และพยายาม ทะลุขึ้นเหนือโซน 4,380 ซึ่งเกิดจากจุดสูงสุดก่อนหน้า

หากราคาสามารถ กลับขึ้นเหนือ 4,380 ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางสู่ การเติบโตต่อเนื่องและจุดสูงสุดใหม่ ในทางกลับกัน หากราคาหลุด ต่ำกว่า 4,306 ความเสี่ยงของการปรับฐานลึกจะสูงขึ้น

 

GOLD – H4 interval | Source: xStation5

