🟡 GOLD | ราคาทองคำปรับตัวอ่อนลงก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (12.05.2026)

ทองคำร่วงต่ำกว่าระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์
รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดสำหรับทั้งทองคำและค่าเงินดอลลาร์ในวันนี้ คือการประกาศตัวเลข US CPI
ข้อมูลล่าสุดจาก World Gold Council สำหรับไตรมาส 1 ปี 2026 โดยรวมยังเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำ แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรจับตา
ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% ในช่วงการซื้อขายวันอังคาร หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบแคบมาหลายวัน และยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อย่างชัดเจน โดยราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา และเส้นแนวโน้มขาลง
ในวันนี้ ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนทั้งจากความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ใน ตะวันออกกลาง โดยมีรายงานว่า Donald Trump กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อ อิหร่าน หลังจากข้อเสนอแผนสันติภาพล่าสุดถูกปฏิเสธ
ตัวเลข CPI วันนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.7% YoY ขณะที่ Core CPI คาดอยู่ที่ 2.7% YoY หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับ “เหนียวแน่น” (sticky) แรงกดดันต่อ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง โลหะมีค่า ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า เงินเงิน (silver) ได้ทะลุแนวต้านสำคัญในช่วงวานนี้ พร้อมกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาทองแดง
ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ภาพรวมของทองคำยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อของ ธนาคารกลาง และนักลงทุนรายย่อยที่เข้าซื้อทองคำจริง (physical gold) อย่างไรก็ตาม ความต้องการจากกองทุน ETF ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสแรก และยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน แม้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
โดยรวมแล้ว ทองคำยังต้องการปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการคลี่คลายความตึงเครียดใน ตะวันออกกลาง รวมถึงความชัดเจนว่าเงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว (transitory) และจะไม่ก่อให้เกิดรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้
ข้อมูลสำคัญ: รายงาน World Gold Council
อุปสงค์รวม (รวม OTC): ความต้องการทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2% YoY อยู่ที่ 1,230 ตัน อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมธุรกรรม OTC อุปสงค์กลับลดลง 9% YoY และ 10% QoQ
การซื้อของธนาคารกลาง: ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเข้าซื้อทองคำต่อเนื่อง โดยมียอดซื้อรวม 243 ตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์
อุปสงค์เครื่องประดับ: ความต้องการทองคำในภาคเครื่องประดับลดลงอย่างรุนแรงเกือบ 25% ทั้งเมื่อเทียบรายปีและรายไตรมาส โดยลดลงมาอยู่ที่ 335 ตัน
อุปทานทองคำ: อุปทานรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ 1,230 ตัน อย่างไรก็ตาม ระดับดังกล่าวต่ำกว่าสองไตรมาสก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสะท้อนถึงแนวโน้มภาวะขาดดุลอุปทาน (supply deficit) ที่ยังคงดำเนินอยู่
