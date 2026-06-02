ข่าวเด่นวันนี้ 2 มิ.ย.

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแบบผสม (mixed) โดย Dow Jones ปรับตัวลงประมาณ 0.3% ขณะที่ S&P 500 ทรงตัวใกล้ระดับเปิดตลาด และ Nasdaq 100 ปรับขึ้นเล็กน้อย แรงบวกกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน ในขณะที่หุ้นกลุ่มผู้บริโภคยังปรับตัวอ่อนแอ
ปัจจัยหลักที่ยังเป็นตัวกำหนดความผันผวนของตลาดคือสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยสหรัฐฯ ได้ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และมีรายงานว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างทั้งสองฝ่ายถูกระงับลงอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย
ในช่วงท้ายของวัน Donald Trump ระบุว่าอิสราเอลและ Hezbollah มีแนวโน้มจะหยุดปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งช่วยลดแรงกดดันบางส่วนต่อบรรยากาศตลาด
ในฝั่งเทคโนโลยี Nvidia เปิดตัวชิปใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งออกแบบเพื่อรองรับ AI บนเครื่องโดยตรง (on-device AI) ข่าวดังกล่าวช่วยหนุน sentiment ของหุ้นเทค โดยเฉพาะกลุ่ม AI
ขณะเดียวกัน Anthropic ได้ยื่นเอกสาร IPO แบบลับในสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนความคืบหน้าสำคัญของบริษัทในกระแส AI ecosystem
หุ้น Hewlett Packard Enterprise ปรับตัวขึ้นก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 โดยขึ้นประมาณ 5% และทำจุดสูงสุดใหม่ จากความคาดหวังต่อความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ยังแข็งแกร่ง
คำแถลงของ CEO Nvidia ที่ระบุว่าผลกระทบต่อบริษัทซอฟต์แวร์อาจน้อยกว่าที่คาด ยังช่วยหนุนหุ้นกลุ่ม SaaS ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- ดัชนี ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมปรับขึ้นสู่ 54.0 จาก 52.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
- คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นสู่ 56.8 ขณะที่ดัชนีราคายังคงอยู่ในระดับสูงมากที่ 82.1 สะท้อนทั้งการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจฝังตัวในระบบ
ยุโรป
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ โดย STOXX 600 ลดลงประมาณ 0.8% จากแรงกดดันของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ด้านภูมิรัฐศาสตร์ มีรายงานจากหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนว่า ข้อตกลงหยุดยิง “ภายในฤดูหนาว” ยังมีความเป็นไปได้
เศรษฐกิจยุโรป
- PMI ภาคการผลิตยูโรโซนลดลงเหลือ 51.6 จาก 52.2 แม้ยังอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังอยู่ในโซนขยายตัว แต่โมเมนตัมเริ่มชะลอลง
ตลาด FX
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ดัชนีดอลลาร์ (DXY) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% EURUSD อ่อนตัวลงสู่ระดับ 1.16 ขณะที่ USDJPY ใกล้ระดับ 160
- ตลาด FX ตอบสนองต่อปัจจัยรวม ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นประมาณ 4% แตะระดับราว 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความกังวลเรื่องการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียและความเสี่ยงต่อเส้นทางพลังงานโลก
- ทองคำปรับตัวลงประมาณ 1.9% แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
คริปโต
- ตลาดคริปโตยังคงอ่อนแอกว่าหุ้น Bitcoin เคลื่อนไหวแถว 73,000 ดอลลาร์ในต้นเดือนมิถุนายน ท่ามกลาง ETF outflows และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- Ethereum ลดลงประมาณ 2% ขณะที่ sentiment โดยรวมถูกกดดันเพิ่มเติมจากข่าวการขาย Bitcoin ของ Strategy (ประมาณ 35 BTC)
