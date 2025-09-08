อ่านเพิ่มเติม

🔝GOLD พุ่งใกล้ 3,600 ดอลลาร์

09:10 8 กันยายน 2025

ทองคำปรับขึ้นเกือบ 1% หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอ กระตุ้นความกังวลภาวะถดถอย

สรุปข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และผลกระทบต่อ Fed

ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาดมาก: เพิ่มเพียง 22,000 ตำแหน่ง (คาด 75,000) แม้ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับขึ้นเล็กน้อย แต่รวมสองเดือนกลับเป็น ติดลบสุทธิ สะท้อนว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆ

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • อัตราว่างงาน เพิ่มขึ้นตามคาดที่ 4.3% YoY

  • อัตราการเติบโตค่าจ้าง ชะลอตัวเหลือ 3.7% YoY

ข้อมูลนี้ชี้ชัดว่า Fed จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมอาจสูงกว่าคาด แต่ต้องคำนึงถึง mandate สองประการของ Fed: เสถียรภาพราคาและการจ้างงานเต็มศักยภาพ

  • Jerome Powell ระบุว่าตลาดแรงงานอ่อนตัวชัดเจน ซึ่งเป็นตัวกำหนดนโยบายการเงิน

  • ข้อมูลปัจจุบันอาจสะท้อนว่า Fed อาจมาช้าในการปรับลดดอกเบี้ย และความชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงอาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยลึกขึ้น

ตลาดปัจจุบันราคาแล้ว: การลดดอกเบี้ยเต็มจำนวนสำหรับเดือนกันยายน 100% priced in

September cut is almost certain and the market is pricing nearly 3 cuts this year. Source: Bloomberg Finance LP

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
 

Lower interest rates and increased risk of a slowdown or recession are good news for gold, which is a safe-haven asset. Gold is up around 1% today, testing the area of $3,580 per ounce. The $3,600 level is reinforced by the 127.2 Fibonacci retracement of the last major downward wave. Support for gold in the event of a correction is at $3,500 and $3,430 per ounce.

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก