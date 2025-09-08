🔝GOLD พุ่งใกล้ 3,600 ดอลลาร์

ทองคำปรับขึ้นเกือบ 1% หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอ กระตุ้นความกังวลภาวะถดถอย
สรุปข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และผลกระทบต่อ Fed
ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาดมาก: เพิ่มเพียง 22,000 ตำแหน่ง (คาด 75,000) แม้ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับขึ้นเล็กน้อย แต่รวมสองเดือนกลับเป็น ติดลบสุทธิ สะท้อนว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆ
อัตราว่างงาน เพิ่มขึ้นตามคาดที่ 4.3% YoY
อัตราการเติบโตค่าจ้าง ชะลอตัวเหลือ 3.7% YoY
ข้อมูลนี้ชี้ชัดว่า Fed จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมอาจสูงกว่าคาด แต่ต้องคำนึงถึง mandate สองประการของ Fed: เสถียรภาพราคาและการจ้างงานเต็มศักยภาพ
Jerome Powell ระบุว่าตลาดแรงงานอ่อนตัวชัดเจน ซึ่งเป็นตัวกำหนดนโยบายการเงิน
ข้อมูลปัจจุบันอาจสะท้อนว่า Fed อาจมาช้าในการปรับลดดอกเบี้ย และความชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงอาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยลึกขึ้น
ตลาดปัจจุบันราคาแล้ว: การลดดอกเบี้ยเต็มจำนวนสำหรับเดือนกันยายน 100% priced in
Lower interest rates and increased risk of a slowdown or recession are good news for gold, which is a safe-haven asset. Gold is up around 1% today, testing the area of $3,580 per ounce. The $3,600 level is reinforced by the 127.2 Fibonacci retracement of the last major downward wave. Support for gold in the event of a correction is at $3,500 and $3,430 per ounce.