อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : GOLD

15:57 22 กันยายน 2025

ทองคำ (GOLD) ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างชัดเจนในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากดอลลาร์ชะลอการดีดตัวภายหลังการตัดสินใจของเฟด โดยราคาทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 3,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยหลายครั้งในสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลก

นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็กระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย ธนาคารกลางต่างๆ เร่งขยายงบดุล ขณะที่สินค้าคงคลังของกองทุน ETF ทองคำแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2022 ตามฤดูกาล เดือนกันยายนและตุลาคมถือเป็นช่วงที่ตลาดทองมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก โดยเฉพาะเมื่อมีแรงขายทำกำไรหลังการตัดสินใจของเฟด

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ทองคำและเงิน (GOLD & SILVER) จัดเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนี้ เหนือกว่าน้ำมันดิบ WTI และก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ซึ่งตามสถิติแล้วมักผันผวนภายในวันมากกว่า

สำหรับสัญญาทองคำ (GOLD) ยังคงสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พร้อมรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยจุดแนวรับสำคัญที่สุดยังคงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA – เส้นสีน้ำเงินในกราฟด้านล่าง) ซึ่งนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ได้ทำหน้าที่เป็นจุดกระตุ้นแรงซื้อให้กับแนวโน้มปัจจุบันอยู่หลายครั้ง และตราบใดที่ราคายังยืนเหนือแนวรับนี้ได้ แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลง

 

Source: xStation a

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

24.09.2025
08:45

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันจากการขายหุ้นเทคโนโลยี 📉 ราคากาแฟลดลงกว่า 4%

  ยุโรป: ตัวเลข PMI เดือนกันยายนสร้างความประหลาดใจ ตลาดฝรั่งเศสชะลอตัว ขณะที่เยอรมนีดัชนี Composite และ Services เพิ่มขึ้นเหนือ 52 แต่ภาคการผลิตลดลงจาก...

 08:44

สุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยระบุว่าไม่มีเส้นทางนโยบายที่ปราศจากความเสี่ยง แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว แต่ราคาสินค้ายังคงปรับตัวขึ้น...

 08:43

หุ้น United States Antimony Corporation พุ่งแรง หลังบริษัทได้สัญญาจากภาครัฐ

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ประกาศเซ็นสัญญาสำคัญกับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มูลค่าสูงสุดถึง 245 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญากับ Defense Logistics Agency...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก