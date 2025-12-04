ตลาดเด่น - US100

ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ รวมถึง Nasdaq 100 (US100) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นมากกว่า 7.5% ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน แรงขับเคลื่อนหลักมาจากฤดูกาลรายได้ไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญของ Federal Reserve ในปี 2026 ภายใต้ประธานคนใหม่ที่มีแนวโน้มเป็น Kevin Hassett ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนต้นทุนการกู้ยืมและการเงินที่ต่ำลง รวมถึงการปฏิวัติเทคโนโลยี AI ที่กำลังดำเนินอยู่ การปรับตัวขึ้นของหุ้น Alphabet (GOOGL.US) แทบจะชดเชยการลดลงของหุ้น Nvidia ในขณะเดียวกันการแข่งขันในโมเดลภาษา โดยเฉพาะ Google Gemini ที่กำลังเป็นที่จับตามอง ก็กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
หลายธนาคาร เช่น J.P. Morgan และ Barclays ได้ออกมาประเมินเชิงบวกสำหรับปี 2026 สัญญาณจากสถาบันการเงินสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าในปี 2026 ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แผนกจัดการความมั่งคั่งของ Bank of America แนะนำการจัดสรร 2–4% ไปยังสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังดอลลาร์อ่อนค่าและการไหลเข้าตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ความกลัวจากฤดูใบไม้ผลิปี 2025 ยังไม่เกิดขึ้น และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันที่ต่ำลงยังช่วยหนุนแรงส่งตลาด
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง และข้อมูลมหภาคไม่ชี้ถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดอยู่ที่ 216,000 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในระดับต่ำสุดในหลายเดือน นอกจากนี้ ข้อมูล ISM ภาคบริการเมื่อวานนี้ยังออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง แม้ว่ารายงาน ADP จะสะท้อนถึงความเย็นตัวบางส่วนของตลาดแรงงานสหรัฐฯ แต่สำหรับตลาดการเงิน นี่ไม่ใช่สัญญาณให้ทำกำไรจริง ๆ ในทางตรงกันข้าม สถานการณ์นี้ยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่ตลาดจะราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve อย่างเข้มข้นมากขึ้น การลดครั้งต่อไปที่คาดว่าจะเกิดในเดือนธันวาคม มีโอกาสสูงเกือบ 90%
US100 (ช่วงเวลา D1)
ดัชนีสหรัฐฯ วันนี้ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.1% แต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญสองค่า คือ EMA50 (ส้ม) และ EMA200 (แดง) ดัชนีอาจมีการรวมตัวระหว่าง 25,500 – 25,900 จุดก่อนกำหนดทิศทางถัดไป หากเกิดการเบรกออกด้านบน จะเปิดทางไปสู่ระดับสูงใกล้ 26,400 จุด แต่หากล้มเหลวด้านล่าง อาจมีการทดสอบ 24,400 จุด และบ่งชี้ถึงการกลับตัวแนวโน้มระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสำหรับปี 2026 ยังคงเป็นบวก ซึ่งอาจสนับสนุนปรากฏการณ์ “Santa Claus rally” ในตลาดสหรัฐฯ
