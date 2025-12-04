DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎

ดัชนี DAX ทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางความคาดหวังข้อมูลยอดขายปลีกยูโรโซนและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของตลาดเยอรมันในวันนี้ขับเคลื่อนโดยผู้ผลิตรถยนต์ — ตั้งแต่ Volkswagen และ BMW ไปจนถึง Mercedes และ Porsche AG กลุ่มนี้ได้รับแรงหนุนจากคำแนะนำ “ซื้อ” ของ Bank of America สำหรับ Porsche SE รวมถึงมุมมองโดยรวมที่มองบวกต่อบริษัทยานยนต์ยุโรป ซึ่งธนาคารมองว่ามีมูลค่าดึงดูดใจ เนื่องจากตลาดเคยคาดการณ์ว่า “การหยุดชะงักทั้งหมด” ต่อการเติบโตจะเกิดจากมาตรฐานการปล่อยมลพิษใหม่
Bank of America ได้นำ Infineon ออกจากรายการ ‘Europe 1’ ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของเนเธอร์แลนด์ ASML กลับเข้ามาในรายการ
Deutsche Bank ปรับลดอันดับ Siemens Healthineers เป็น ‘ถือ’ โดยมีราคาเป้าหมาย 46 ยูโรต่อหุ้น
Goldman Sachs ปรับเพิ่มอันดับ Commerzbank เป็น ‘เป็นกลาง’ โดยมีราคาเป้าหมาย 35.5 ยูโรต่อหุ้น และปรับลดอันดับ Grand City Properties เป็น ‘เป็นกลาง’ โดยมีราคาเป้าหมาย 11.5 ยูโรต่อหุ้น
สัญญาฟิวเจอร์ส DAX (DE40) กำลังซื้อขายระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีแดง) และ 50 วัน (เส้นสีส้ม) ช่วงหลายวันมานี้มีการทำกำไรสนับสนุนจากการฟื้นตัวของวอลล์สตรีท ซึ่งหุ้น Salesforce (CRM.US) ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนตลาดเปิดหลังประกาศผลประกอบการ
Bank of America หนุนบริษัทยานยนต์ยุโรป
นักวิเคราะห์ของ Bank of America แสดงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป พร้อมออกคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ Porsche SE โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสนับสนุนด้านกฎระเบียบ แนวทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นต่อมาตรฐานการปล่อยมลพิษในอนาคต และการเลื่อนการห้ามใช้เครื่องยนต์สันดาป — ซึ่งเดิมคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2040 — ออกไปในอนาคตที่ไกลขึ้น
นักวิเคราะห์ระบุว่าผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ Ferrari, Aumovio และ Continental โดยชี้ว่า Porsche SE น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้น Volkswagen และ Porsche AG ในราคาที่ลดอย่างมาก นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังปรับเพิ่มอันดับ Mercedes เป็น ‘เป็นกลาง’ โดยมองว่าสถานการณ์แย่ที่สุดน่าจะผ่านไปแล้ว และปรับ Renault ขึ้นเป็น ‘ซื้อ’ จาก ‘เป็นกลาง’ โดยระบุว่าบริษัทยังมีมูลค่าเชิงลึกในระดับราคาปัจจุบันที่ต่ำอยู่
Rheinmetall พยายามฟื้นตัว
หนึ่งในประเด็นสำคัญในตลาดหุ้นเยอรมนีคือการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของหุ้น Rheinmetall ซึ่งแม้จะฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดถึง 25% คณะผู้แทนสหรัฐฯ กลับจากเครมลินโดยไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน แต่ในวันพฤหัสบดีคาดว่า Trump จะพบกับหัวหน้าผู้เจรจาของยูเครน Rustem Umerov ขณะที่มอสโกระบุว่าไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าข้อเสนอของสหรัฐฯ-ยูเครนถูกปูตินปฏิเสธ
ผลประกอบการไตรมาส 1–3 ปี 2025:
-
ยอดขาย: 7.5 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบรายปี
-
ยอดขายในกลุ่มป้องกันประเทศ: +28% ขับเคลื่อนโดยระบบยานพาหนะและกระสุน
-
กำไรจากการดำเนินงาน: 835 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 18% จาก 705 ล้านยูโรในปีก่อน
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 11.1% ในระดับกลุ่มบริษัท; 13.6% ในกลุ่มป้องกันประเทศ
-
คำสั่งซื้อคงค้าง: 64 พันล้านยูโร เพิ่มจาก 52 พันล้านยูโรในปีก่อน
-
คำสั่งซื้อเข้ามาใหม่: 18 พันล้านยูโร ต่ำกว่าปีก่อนเนื่องจากงบประมาณเยอรมันล่าช้าและคำสั่งซื้อถูกเลื่อน
-
กระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงาน: ประมาณ 813 ล้านยูโร ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายลงทุนสูง การเติบโตของสินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อเยอรมันที่ล่าช้า
คณะกรรมการผู้บริหารยืนยันแนวทางปี 2025 โดยคาดว่ายอดขายทั้งปีจะเติบโต 25–30% (เทียบกับ 9.75 พันล้านยูโรในปี 2024) และอัตรากำไรจากการดำเนินงานราว 15.5% (เทียบกับ 15.2% ในปี 2024)
Rheinmetall (ช่วงเวลา D1)
หุ้นของบริษัทกำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางสองเส้นสำคัญ: EMA50 และ EMA200
Siemens Healthineers shares (SHL.DE)
