ตลาดเด่นวันนี้ - GOLD

📈 ทองคำปรับขึ้น +1.50% สู่ระดับ 4,070 ดอลลาร์/ออนซ์
📈 เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น +3.06% สู่ระดับ 51.52 ดอลลาร์/ออนซ์
เช้าวันจันทร์ ราคาทองคำและเงินพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ยังดำเนินต่อเนื่อง
แม้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะสามารถช่วยให้ตลาดคลายความกังวลลงเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ แต่การดำเนินนโยบายที่สับสนของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ขึ้นอยู่กับดอลลาร์ เช่น ทองคำ
นอกจากนี้ ราคาทองยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% — ครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคม และอีกครั้งในต้นเดือนธันวาคม
ตลาดส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า เฟดจะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงิน ต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงใกล้ระดับ 3% ภายในกลางปีหน้า
การดีดตัวแรงในรอบนี้เริ่มต้นจากความกังวลเกี่ยวกับ มาตรการภาษี 100% ของสหรัฐฯ ต่อสินค้าจีน และ มาตรการควบคุมการส่งออกชุดใหม่ ที่ออกมาเพื่อตอบโต้การจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีน
ขณะเดียวกัน ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อยังคงทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าช้าและสร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดต่อเนื่อง
กระแสเงินไหลเข้าสู่ กองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำ (Gold-backed ETFs) ยังคงเป็นแรงหนุนหลักของการปรับตัวขึ้นรอบนี้
