อ่านเพิ่มเติม
15:38 · 13 ตุลาคม 2025

ตลาดเด่นวันนี้ - GOLD

ประเด็นหลัก

📈 ทองคำปรับขึ้น +1.50% สู่ระดับ 4,070 ดอลลาร์/ออนซ์
📈 เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น +3.06% สู่ระดับ 51.52 ดอลลาร์/ออนซ์

GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

📈 ทองคำปรับขึ้น +1.50% สู่ระดับ 4,070 ดอลลาร์/ออนซ์
📈 เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น +3.06% สู่ระดับ 51.52 ดอลลาร์/ออนซ์

เช้าวันจันทร์ ราคาทองคำและเงินพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ยังดำเนินต่อเนื่อง
แม้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะสามารถช่วยให้ตลาดคลายความกังวลลงเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ แต่การดำเนินนโยบายที่สับสนของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ขึ้นอยู่กับดอลลาร์ เช่น ทองคำ
นอกจากนี้ ราคาทองยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% — ครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคม และอีกครั้งในต้นเดือนธันวาคม
ตลาดส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า เฟดจะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงิน ต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงใกล้ระดับ 3% ภายในกลางปีหน้า

การดีดตัวแรงในรอบนี้เริ่มต้นจากความกังวลเกี่ยวกับ มาตรการภาษี 100% ของสหรัฐฯ ต่อสินค้าจีน และ มาตรการควบคุมการส่งออกชุดใหม่ ที่ออกมาเพื่อตอบโต้การจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีน
ขณะเดียวกัน ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อยังคงทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าช้าและสร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดต่อเนื่อง
กระแสเงินไหลเข้าสู่ กองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำ (Gold-backed ETFs) ยังคงเป็นแรงหนุนหลักของการปรับตัวขึ้นรอบนี้

 

 

15 ตุลาคม 2025, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น
15 ตุลาคม 2025, 09:05

EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈
15 ตุลาคม 2025, 08:49

US OPEN: Wall Street ขยายการปรับตัวลง
15 ตุลาคม 2025, 08:47

น้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 2% ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก