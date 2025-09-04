อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้ : Google ครองตลาด 📈 น้ำมันร่วง 📉 ทองแตะจุดสูงสุดใหม่ 🏆

08:21 4 กันยายน 2025

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงความเบี่ยงเบนชัดเจน

  • Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นในตลาดสดจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Google

  • Dow Jones ยังคงถูกกดดันจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและความกังวลต่อสุขภาพเศรษฐกิจ

  • ในส่วนของ สัญญาฟิวเจอร์ส:

    • US500 ใกล้ระดับปิดเมื่อวาน

    • US100 ขึ้น 0.25%

    • US30 ร่วง 0.38%

ตลาดพันธบัตร

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

  • ในประเทศ G7 อื่น ๆ โดยเฉพาะ สหราชอาณาจักร อัตราผลตอบแทนระยะยาวเพิ่มขึ้นแตะระดับไม่เคยเห็นในรอบหลายสิบปี

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีของสหรัฐฯ ใกล้ 50 bps

  • หลังการประมูลพันธบัตรระยะสั้นในสหรัฐฯ ทำสถิติในเดือนสิงหาคม การออกใหม่คาดว่าจะลดลงในเดือนกันยายน แต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังคงอยู่

ปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย

  • ตัวชี้วัดการจ้างงานอ่อนแอ เพิ่มความคาดหวัง การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด

  • ส่งผลสนับสนุน หุ้นกลุ่มเติบโตและทองคำ แต่กดดัน ดอลลาร์สหรัฐ

JOLTS report:

  • ตำแหน่งงานใหม่ลดลงเหลือ 7.18 ล้าน จาก 7.357 ล้าน

  • คาดการณ์จำนวนลาออกอยู่ที่ 3.37 ล้าน

ทองคำและโลหะมีค่า

  • ทองคำ ทำนิวไฮใหม่ กว่า 3,550 ดอลลาร์/ออนซ์

  • เงิน (Silver) ทะลุ 41 ดอลลาร์/ออนซ์

  • โลหะอุตสาหกรรม เช่น ทองแดง อ่อนตัวต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

  • น้ำมันดิบ ร่วงกว่า 2% หลังข่าวลือ OPEC+ อาจเพิ่มกำลังผลิต

  • ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ พุ่งเกิน 3.1 USD/MMBTU จากความคาดหวังความต้องการไฟฟ้าในรัฐตะวันตก ปรับตัวคงที่เหนือ 3 ดอลลาร์

  • พรุ่งนี้รอดู รายงานสต็อก คาดว่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น

ข่าวบริษัทใหญ่

  • Google (Alphabet) ชนะคดีผูกขาดของ DOJ ทำนิวไฮอีกครั้ง +8%

  • Apple ได้ประโยชน์ทางอ้อม หุ้นปรับขึ้นตาม

  • หุ้นทั้งสองช่วย ชดเชยดัชนีจากการปรับตัวลง

  • Kraft Heinz ฟื้นตัว +1% หลังได้เรทติ้งเพิ่มจาก Morgan Stanley

  • Zscaler ร่วง >3% แม้รายงาน Q2 2025 ดีเกินคาด

  • Dollar Tree ร่วงเกือบ 9% หลังรายงานผลประกอบการแม้ตัวเลขดี

คริปโตเคอร์เรนซี

  • Ethereum พุ่งกว่า 3%

  • แสดงถึง ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงสูง ตลาดยังไม่แย่ตามที่นักวิเคราะห์บางคนคาด

เศรษฐกิจโลก

  • ออสเตรเลีย: GDP Q2 โต 1.8% YoY > คาดการณ์ 1.6% YoY

  • จีน (PMI Services SMEs) สิงหาคม: 53 จุด > คาด 52.4, ก่อนหน้า 52.6

  • ยูโรโซน (PMI Services) ลดลง 50.5 จาก 50.7 และก่อนหน้า 51

    • แรงกดดันจาก เยอรมนี PMI <50 และตัวเลขต่ำของอิตาลี-สเปน

  • ยูโรโซน PPI Inflation: 0.2% YoY > คาด 0.1%, เดือนต่อเดือน +0.4% > คาด 0.2%

หุ้น:
🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

