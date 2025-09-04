ข่าวเด่นวันนี้ : Google ครองตลาด 📈 น้ำมันร่วง 📉 ทองแตะจุดสูงสุดใหม่ 🏆

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงความเบี่ยงเบนชัดเจน
-
Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นในตลาดสดจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Google
-
Dow Jones ยังคงถูกกดดันจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและความกังวลต่อสุขภาพเศรษฐกิจ
-
ในส่วนของ สัญญาฟิวเจอร์ส:
-
US500 ใกล้ระดับปิดเมื่อวาน
-
US100 ขึ้น 0.25%
-
US30 ร่วง 0.38%
-
ตลาดพันธบัตร
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
-
ในประเทศ G7 อื่น ๆ โดยเฉพาะ สหราชอาณาจักร อัตราผลตอบแทนระยะยาวเพิ่มขึ้นแตะระดับไม่เคยเห็นในรอบหลายสิบปี
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีของสหรัฐฯ ใกล้ 50 bps
-
หลังการประมูลพันธบัตรระยะสั้นในสหรัฐฯ ทำสถิติในเดือนสิงหาคม การออกใหม่คาดว่าจะลดลงในเดือนกันยายน แต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังคงอยู่
ปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย
-
ตัวชี้วัดการจ้างงานอ่อนแอ เพิ่มความคาดหวัง การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด
-
ส่งผลสนับสนุน หุ้นกลุ่มเติบโตและทองคำ แต่กดดัน ดอลลาร์สหรัฐ
JOLTS report:
-
ตำแหน่งงานใหม่ลดลงเหลือ 7.18 ล้าน จาก 7.357 ล้าน
-
คาดการณ์จำนวนลาออกอยู่ที่ 3.37 ล้าน
ทองคำและโลหะมีค่า
-
ทองคำ ทำนิวไฮใหม่ กว่า 3,550 ดอลลาร์/ออนซ์
-
เงิน (Silver) ทะลุ 41 ดอลลาร์/ออนซ์
-
โลหะอุตสาหกรรม เช่น ทองแดง อ่อนตัวต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
-
น้ำมันดิบ ร่วงกว่า 2% หลังข่าวลือ OPEC+ อาจเพิ่มกำลังผลิต
-
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ พุ่งเกิน 3.1 USD/MMBTU จากความคาดหวังความต้องการไฟฟ้าในรัฐตะวันตก ปรับตัวคงที่เหนือ 3 ดอลลาร์
-
พรุ่งนี้รอดู รายงานสต็อก คาดว่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น
ข่าวบริษัทใหญ่
-
Google (Alphabet) ชนะคดีผูกขาดของ DOJ ทำนิวไฮอีกครั้ง +8%
-
Apple ได้ประโยชน์ทางอ้อม หุ้นปรับขึ้นตาม
-
หุ้นทั้งสองช่วย ชดเชยดัชนีจากการปรับตัวลง
-
Kraft Heinz ฟื้นตัว +1% หลังได้เรทติ้งเพิ่มจาก Morgan Stanley
-
Zscaler ร่วง >3% แม้รายงาน Q2 2025 ดีเกินคาด
-
Dollar Tree ร่วงเกือบ 9% หลังรายงานผลประกอบการแม้ตัวเลขดี
คริปโตเคอร์เรนซี
-
Ethereum พุ่งกว่า 3%
-
แสดงถึง ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงสูง ตลาดยังไม่แย่ตามที่นักวิเคราะห์บางคนคาด
เศรษฐกิจโลก
-
ออสเตรเลีย: GDP Q2 โต 1.8% YoY > คาดการณ์ 1.6% YoY
-
จีน (PMI Services SMEs) สิงหาคม: 53 จุด > คาด 52.4, ก่อนหน้า 52.6
-
ยูโรโซน (PMI Services) ลดลง 50.5 จาก 50.7 และก่อนหน้า 51
-
แรงกดดันจาก เยอรมนี PMI <50 และตัวเลขต่ำของอิตาลี-สเปน
-
-
ยูโรโซน PPI Inflation: 0.2% YoY > คาด 0.1%, เดือนต่อเดือน +0.4% > คาด 0.2%