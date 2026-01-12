ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้

EUR/USD
ช่วงต้นสัปดาห์ค่อนข้างเงียบด้านข้อมูลเศรษฐกิจ
วันอังคาร: การประกาศ US CPI (Consumer Price Index) ประจำเดือนธันวาคม
สัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันทำให้ตลาดปรับลด ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ปีนี้ลงอย่างมาก
ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมเหลือ เพียง 30% จากก่อนหน้านี้ 50%
ตลาดคาดว่า Headline CPI จะอยู่ที่ 2.7% และ Core CPI อาจฟื้นเล็กน้อย
หากตัวเลขเป็นไปตามคาด ดอลลาร์สหรัฐ อาจได้แรงหนุนใหม่สำหรับการแข็งค่าต่อ
US500 (S&P 500)
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ความถูกต้องของภาษีศุลกากรของ Trump ยังมีอยู่
แต่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
ไฮไลต์สัปดาห์นี้: ภาคธนาคาร
วันอังคาร: JPMorgan, BNY Mellon
วันพุธ: Bank of America, Citigroup, Wells Fargo
วันพฤหัสบดี: Morgan Stanley, Goldman Sachs
เทคโนโลยี: TSMC จะรายงานรายได้และกำไรไตรมาสสุดท้าย 2025
คาดว่าผลประกอบการ ธนาคารจะเติบโตดี จากธุรกิจ Investment Banking และกิจกรรมเทรดที่เพิ่มขึ้น
SILVER (เงิน)
ตลาดเงินปิดปี 2025 อย่างแข็งแกร่ง แม้มีการปรับฐานช่วงปลายธันวาคม
ต้นปี 2026 พยายามกลับขึ้นต่อ แต่มีสัญญาณกังวล:
การปรับฐานในตลาดโลหะมีค่า
การขาย physical bullion โดย ETFs
การเพิ่มขึ้นของความสนใจ short positions
การปรับสมดุลดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ประจำปี อาจทำให้เกิด การล้างตำแหน่ง long ในตลาด futures
สัปดาห์นี้จะชี้ชัดว่า ปัจจัยลบเหล่านี้เพียงพอที่จะหยุดแนวโน้มเงินที่พุ่งต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ค. 2025 หรือไม่
