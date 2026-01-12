อ่านเพิ่มเติม
08:22 · 12 มกราคม 2026

ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้

EUR/USD

  • ช่วงต้นสัปดาห์ค่อนข้างเงียบด้านข้อมูลเศรษฐกิจ

  • วันอังคาร: การประกาศ US CPI (Consumer Price Index) ประจำเดือนธันวาคม

  • สัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันทำให้ตลาดปรับลด ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ปีนี้ลงอย่างมาก

    • ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมเหลือ เพียง 30% จากก่อนหน้านี้ 50%

  • ตลาดคาดว่า Headline CPI จะอยู่ที่ 2.7% และ Core CPI อาจฟื้นเล็กน้อย

  • หากตัวเลขเป็นไปตามคาด ดอลลาร์สหรัฐ อาจได้แรงหนุนใหม่สำหรับการแข็งค่าต่อ

US500 (S&P 500)

  • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ความถูกต้องของภาษีศุลกากรของ Trump ยังมีอยู่

  • แต่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุด

  • ไฮไลต์สัปดาห์นี้: ภาคธนาคาร

    • วันอังคาร: JPMorgan, BNY Mellon

    • วันพุธ: Bank of America, Citigroup, Wells Fargo

    • วันพฤหัสบดี: Morgan Stanley, Goldman Sachs

  • เทคโนโลยี: TSMC จะรายงานรายได้และกำไรไตรมาสสุดท้าย 2025

  • คาดว่าผลประกอบการ ธนาคารจะเติบโตดี จากธุรกิจ Investment Banking และกิจกรรมเทรดที่เพิ่มขึ้น

SILVER (เงิน)

  • ตลาดเงินปิดปี 2025 อย่างแข็งแกร่ง แม้มีการปรับฐานช่วงปลายธันวาคม

  • ต้นปี 2026 พยายามกลับขึ้นต่อ แต่มีสัญญาณกังวล:

    • การปรับฐานในตลาดโลหะมีค่า

    • การขาย physical bullion โดย ETFs

    • การเพิ่มขึ้นของความสนใจ short positions

    • การปรับสมดุลดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ประจำปี อาจทำให้เกิด การล้างตำแหน่ง long ในตลาด futures

  • สัปดาห์นี้จะชี้ชัดว่า ปัจจัยลบเหล่านี้เพียงพอที่จะหยุดแนวโน้มเงินที่พุ่งต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ค. 2025 หรือไม่

