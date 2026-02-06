เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰

- เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับสิทธิก่อนหมดเขต
- เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับสิทธิก่อนหมดเขต
รับหุ้น Grab ฟรี เข้าพอร์ต เทรดหุ้นสหรัฐด้วยคอมมิชชั่น 0%* เปิดบัญชี XTB วันนี้ รับหุ้นอัตโนมัติ ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน
1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นเข้าพอร์ต
📌 รายละเอียดโปรโมชั่น: Link
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C
📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video
หมายเหตุ: เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีจริงกับเรามาก่อน
*ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน
