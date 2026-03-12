Chubb ประกันภัยเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 🗽 มีความหมายอย่างไรต่อบริษัท?

Chubb รับประกันภัยเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ – โอกาสและความเสี่ยงต่อบริษัท
ยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยสหรัฐฯ Chubb (CB.US) ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้นำด้านประกันภัย ในโครงการที่สนับสนุนโดย U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการขนส่งทางทะเลเชิงพาณิชย์ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่เกิดจากความขัดแย้งกับอิหร่าน โดยโครงการนี้มี กลไกการประกันต่อ (reinsurance) สูงสุดถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดจากสงคราม
โปรแกรมประกันภัยนี้ครอบคลุม ตัวเรือ เครื่องจักร และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขนส่ง รวมถึง ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดน้ำมันที่อาจรั่ว Chubb จะให้บริการประกันโดยตรงแก่เจ้าของเรือและประสานข้อมูลเกี่ยวกับเรือและสินค้าในพื้นที่
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความล่าช้าในการขนส่งทางทะเล ในสภาวะปกติ ประมาณ 15 ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบ และ 5 ล้านบาร์เรลน้ำมันสำเร็จรูป จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซทุกวัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง การจราจรของแท็งก์น้ำมันลดลงอย่างมากเนื่องจากความเสี่ยงจากการโจมตี
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เกิดเหตุด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยตามรายงานของ UK Maritime Trade Operations มีเรือ 3 ลำบริเวณชายฝั่งอิหร่านถูกโจมตีด้วยวัตถุพุ่งเป้า ยืนยันว่าความเสี่ยงการดำเนินงานยังคงสูงต่อบริษัทขนส่ง
ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็น จุดคอขวดสำคัญของตลาดน้ำมันโลก เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาระเบียน และเป็นเส้นทางหลักในการส่งออกพลังงานจากภูมิภาค
รัฐบาลของ Donald Trump ได้สื่อถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติม หากอิหร่านพยายามปิดกั้นการขนส่งผ่านช่องแคบ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งยาวนาน กองทัพเรือสหรัฐฯ อาจเข้าคุ้มครองแท็งก์น้ำมันที่ผ่านเส้นทางนี้
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การฟื้นฟูการไหลเวียนทางการค้าจะต้องใช้ทั้ง การคุ้มครองทางทหารของเส้นทางขนส่ง และ กลไกประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน สำหรับเจ้าของเรือและผู้ดำเนินการโลจิสติกส์
Evan Greenberg, ประธานและ CEO ของ Chubb (CB.US) กล่าวว่า บริษัทภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำโครงการร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ และ DFC โดยเน้นว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และการให้การคุ้มครองประกันภัยต่อเรือเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูการค้าทางทะเล
ในผลประกอบการปี 2025 Chubb รายงานกำไรจากการรับประกันภัยทรัพย์สินและภัยสัญญาประกันภัยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 6.53 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.6% จากปีที่แล้ว พร้อมกับ อัตราส่วนรวม (combined ratio) 85.7% สะท้อนถึงความสามารถทำกำไรจาก underwriting ที่แข็งแกร่ง
โอกาสทางธุรกิจ
เบี้ยประกันสูงขึ้น: ระหว่างสงคราม เบี้ยประกันความเสี่ยงสงครามสำหรับแท็งก์น้ำมันอาจสูงขึ้นหลายเท่าตัว
ขนาดตลาดใหญ่: ปกติประมาณ 20 ล้านบาร์เรลน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูปผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อวัน สร้างตลาดประกันภัยขนาดใหญ่
ตำแหน่งผู้นำ underwriting: Chubb เป็นตัวกลางหลักในโครงการ เสริมความแข็งแกร่งในตลาดประกันภัยทางทะเลและพลังงานระดับโลก
ความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐฯ: ความร่วมมือกับ DFC อาจนำไปสู่สัญญาเพิ่มเติมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน
ข้อจำกัด / ความเสี่ยง
ประกันต่อโดยรัฐ: การคุ้มครองสูงสุด 20 พันล้านดอลลาร์โดย DFC หมายความว่าบางส่วนของความเสี่ยงและมาร์จิ้นถูกควบคุม
ความเสี่ยงภัยพิบัติสูง: เช่น การจมของแท็งก์ VLCC อาจสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์ (สินค้า เรือ ความเสียหายสิ่งแวดล้อม)
การแบ่งความเสี่ยง: บริษัทประกันมักกระจายความเสี่ยงผ่าน syndicates ดังนั้น Chubb จะไม่แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเพียงลำพัง
โดยรวม มูลค่าที่แท้จริงอาจไม่ใช่กำไรทันที แต่เป็น ความได้เปรียบระยะยาวในตลาดประกันภัยความเสี่ยงสงคราม, การเข้าถึงข้อมูลการค้าพลังงานโลก และการเสริมสร้างชื่อเสียง
หุ้น Chubb (D1)
หุ้น Chubb ยังไม่ตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวสัญญารัฐบาล นักลงทุนอาจกังวลว่าบริษัทรับความเสี่ยงที่อาจยากต่อการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ระยะยาวสัญญานี้อาจเป็นประโยชน์สูง โดยเฉพาะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงกับเรือที่ประกันโดย Chubb
Source: xStation5
