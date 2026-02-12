อ่านเพิ่มเติม
23:46 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

Howmet Aerospace พุ่ง 10% หลังประกาศผลกำไร ทำมูลค่าบริษัททะลุ 100 พันล้านดอลลาร์ 📈

-
-
Open account Download free app

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยสรุป Market Wrap – Howmet Aerospace (HWM.US) แบบเข้าใจง่ายและพร้อมโพสต์ Social/XTB YouTube:

Howmet Aerospace พุ่ง 10% หลังประกาศผลกำไร มูลค่าบริษัททะลุ 100 พันล้านดอลลาร์ 📈

หุ้น HWM.US อยู่ใจกลางของ วัฏจักร Aerospace & Defense ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี

  • ผลตอบแทนรวม (Total Return) มากกว่า 80% YoY

  • Q4 2025 ผลประกอบการยืนยัน โมเมนตัมยังแข็งแกร่ง

  • พื้นฐานยังมั่นคง: Cash Flow เพิ่มขึ้น, งบดุลมีวินัย, ตลาดประเมินกลยุทธ์เติบโตเกือบสมบูรณ์แบบ

ผลประกอบการ Q4 2025

  • Non-GAAP EPS: $1.05 (vs $0.97 consensus)

  • รายได้: $2.2 พันล้าน (+16% YoY)

  • Commercial Aerospace Sales: +13% YoY

ตลาดตอบรับบวก → หุ้นพุ่งเกือบ 10% หลังรายงาน

แนวทางปี 2026:

  • รายได้: ประมาณ $9.1 พันล้าน

  • Adjusted EPS: ประมาณ $4.45

  • Free Cash Flow: ประมาณ $1.6 พันล้าน

ภาพรวมปี 2025 ทั้งปี:

  • รายได้: +11% YoY → $8.25 พันล้าน

  • Adjusted EBITDA: +26% YoY → $2.4 พันล้าน

  • Adjusted EPS: +40% YoY → $3.77

  • Free Cash Flow: $1.43 พันล้าน

การเงินและเงินสด:

  • ลด Net Debt/EBITDA เป็น 1.0x

  • ชำระหนี้บางส่วน, ทำ Share Buybacks, เพิ่ม Dividend → ยืนยันความแข็งแกร่งของการสร้างเงินสด

พื้นฐานและแรงขับเคลื่อนการเติบโต

  • อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Aviation): ความต้องการต่อเนื่อง, คุณภาพสูง

  • Defense Segment: +21% YoY ใน 2025

  • งบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้น ทั้ง US และ Europe

  • Operating Leverage คู่กับรายได้เติบโตสองหลัก

💡 แม้ CapEx สูงอาจจำกัด FCF ชั่วคราว แต่ เสริมความแข็งแกร่งการแข่งขันในระยะยาว

Valuation & Risk

  • EPS ปี 2026 คาด $4.45–4.50

  • Market ประเมิน Forward P/E >50x, Trailing P/E >60x → สูงกว่าผู้ผลิต Aerospace Components ปกติ

  • Multiples แสดง ความคาดหวังสูง → ต้องอาศัยการดำเนินงานเกือบสมบูรณ์แบบ

ความเสี่ยงสำคัญ:

  • ความผันผวนงบกลาโหม

  • ความล่าช้าในการส่งมอบโปรแกรมสำคัญ (เช่น F-35)

  • แรงกดดันการแข่งขันในชิ้นส่วนอากาศยาน

  • CapEx สูงหากวัฏจักรชะลอตัว

  • ความตึงเครียดทางการค้าและผลกระทบจากภาษี

เทคนิคและ Sentiment

  • โมเมนตัมแข็งแกร่ง → หุ้นทำ All-Time High, เหนือ Long-Term Moving Averages

  • การห่างจาก SMA200 มาก → เสี่ยง Correction หาก Sentiment เปลี่ยน

สรุปเชิงวิเคราะห์

  • Howmet Aerospace → หนึ่งใน ผู้นำวัฏจักร Aerospace & Defense ปัจจุบัน

  • พื้นฐานแข็งแกร่ง, งบดุลสุขภาพดี, การเติบโตของกำไรมั่นคง

  • Valuation สูง → ตลาดได้สะท้อน Upside ส่วนใหญ่แล้ว

  • Next leg ของหุ้น → ขึ้นอยู่กับ ความยั่งยืนของวัฏจักร Commercial & Defense Aviation และ ความสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของกำไร

Source: xStation5

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
13 กุมภาพันธ์ 2026, 16:57

Arista Networks ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์!
13 กุมภาพันธ์ 2026, 09:05

ข่าวเด่นวันนี้
12 กุมภาพันธ์ 2026, 23:53

การขายทำกำไรในปัจจุบันหมายถึงจุดจบของบริษัทควอนตัมหรือไม่?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก