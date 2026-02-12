Howmet Aerospace พุ่ง 10% หลังประกาศผลกำไร ทำมูลค่าบริษัททะลุ 100 พันล้านดอลลาร์ 📈

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยสรุป Market Wrap – Howmet Aerospace (HWM.US) แบบเข้าใจง่ายและพร้อมโพสต์ Social/XTB YouTube:
Howmet Aerospace พุ่ง 10% หลังประกาศผลกำไร มูลค่าบริษัททะลุ 100 พันล้านดอลลาร์ 📈
หุ้น HWM.US อยู่ใจกลางของ วัฏจักร Aerospace & Defense ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี
-
ผลตอบแทนรวม (Total Return) มากกว่า 80% YoY
-
Q4 2025 ผลประกอบการยืนยัน โมเมนตัมยังแข็งแกร่ง
-
พื้นฐานยังมั่นคง: Cash Flow เพิ่มขึ้น, งบดุลมีวินัย, ตลาดประเมินกลยุทธ์เติบโตเกือบสมบูรณ์แบบ
ผลประกอบการ Q4 2025
-
Non-GAAP EPS: $1.05 (vs $0.97 consensus)
-
รายได้: $2.2 พันล้าน (+16% YoY)
-
Commercial Aerospace Sales: +13% YoY
ตลาดตอบรับบวก → หุ้นพุ่งเกือบ 10% หลังรายงาน
แนวทางปี 2026:
-
รายได้: ประมาณ $9.1 พันล้าน
-
Adjusted EPS: ประมาณ $4.45
-
Free Cash Flow: ประมาณ $1.6 พันล้าน
ภาพรวมปี 2025 ทั้งปี:
-
รายได้: +11% YoY → $8.25 พันล้าน
-
Adjusted EBITDA: +26% YoY → $2.4 พันล้าน
-
Adjusted EPS: +40% YoY → $3.77
-
Free Cash Flow: $1.43 พันล้าน
การเงินและเงินสด:
-
ลด Net Debt/EBITDA เป็น 1.0x
-
ชำระหนี้บางส่วน, ทำ Share Buybacks, เพิ่ม Dividend → ยืนยันความแข็งแกร่งของการสร้างเงินสด
พื้นฐานและแรงขับเคลื่อนการเติบโต
-
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Aviation): ความต้องการต่อเนื่อง, คุณภาพสูง
-
Defense Segment: +21% YoY ใน 2025
-
งบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้น ทั้ง US และ Europe
-
Operating Leverage คู่กับรายได้เติบโตสองหลัก
💡 แม้ CapEx สูงอาจจำกัด FCF ชั่วคราว แต่ เสริมความแข็งแกร่งการแข่งขันในระยะยาว
Valuation & Risk
-
EPS ปี 2026 คาด $4.45–4.50
-
Market ประเมิน Forward P/E >50x, Trailing P/E >60x → สูงกว่าผู้ผลิต Aerospace Components ปกติ
-
Multiples แสดง ความคาดหวังสูง → ต้องอาศัยการดำเนินงานเกือบสมบูรณ์แบบ
ความเสี่ยงสำคัญ:
-
ความผันผวนงบกลาโหม
-
ความล่าช้าในการส่งมอบโปรแกรมสำคัญ (เช่น F-35)
-
แรงกดดันการแข่งขันในชิ้นส่วนอากาศยาน
-
CapEx สูงหากวัฏจักรชะลอตัว
-
ความตึงเครียดทางการค้าและผลกระทบจากภาษี
เทคนิคและ Sentiment
-
โมเมนตัมแข็งแกร่ง → หุ้นทำ All-Time High, เหนือ Long-Term Moving Averages
-
การห่างจาก SMA200 มาก → เสี่ยง Correction หาก Sentiment เปลี่ยน
สรุปเชิงวิเคราะห์
-
Howmet Aerospace → หนึ่งใน ผู้นำวัฏจักร Aerospace & Defense ปัจจุบัน
-
พื้นฐานแข็งแกร่ง, งบดุลสุขภาพดี, การเติบโตของกำไรมั่นคง
-
Valuation สูง → ตลาดได้สะท้อน Upside ส่วนใหญ่แล้ว
-
Next leg ของหุ้น → ขึ้นอยู่กับ ความยั่งยืนของวัฏจักร Commercial & Defense Aviation และ ความสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของกำไร
Source: xStation5
