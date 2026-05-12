หุ้นชิปพุ่งสวนตลาด ดันดัชนีใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

ดัชนีหุ้นทั้งในยุโรปและวอลล์สตรีทกำลังถูกดึงไปในทิศทางตรงข้ามจากแรงขับเคลื่อนของราคาสองปัจจัยที่ขัดแย้งกันแต่ทรงพลัง
ในด้านหนึ่ง ตลาดยังคงเป็นขาขึ้นจากการคาดการณ์ผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ท่ามกลางกระแส “AI boom” รอบใหม่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นยังถูกกดดันจากถ้อยแถลงของ Donald Trump ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ได้ส่งสัญญาณเชิงแข็งกร้าวมากขึ้นต่ออิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นเกือบ 4%
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ประมาณ 30 นาทีหลังเปิดตลาดสหรัฐ นักลงทุนจะได้รับข้อมูลยอดขายบ้านมือสองเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญ โดยตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3.98 ล้านยูนิตเป็น 4.05 ล้านยูนิต
แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่บรรยากาศการลงทุนในสหรัฐยังดีกว่ายุโรป โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นราว 0.2–0.3%
มุมมองตลาด
ในวันนี้ไม่มีการประชุมผลประกอบการขนาดใหญ่ และมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญค่อนข้างจำกัด ดังนั้นตลาดอาจให้น้ำหนักกับถ้อยแถลงทางการเมืองมากขึ้นเป็นพิเศษ โดยตัวแทนจากทั้งสหรัฐและอิหร่านอาจส่งสัญญาณเพิ่มหรือลดความตึงเครียด ซึ่งอาจกระตุ้นความผันผวนของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ
จับตายุโรป
นอกจากนี้ ยุโรปยังเป็นอีกภูมิภาคที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป European Central Bank ซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวมอย่างมาก
US100 (D1)
ราคายังคงปรับตัวขึ้นในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรงบนกราฟ และยังทรงตัวใกล้ระดับจุดสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ดัชนี RSI บ่งชี้ภาวะ “ซื้อมากเกินไป” อย่างชัดเจน โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 แนวต้านที่เป็นไปได้อยู่ที่ระดับ Fibonacci 23.6% และ 38.2% ส่วนในกรณีที่เกิดการกลับตัวหรือการปรับฐาน แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ Fibonacci 78.6% และ 100% (แหล่งข้อมูล: xStation5)
ข่าวบริษัท
- Intel และ Micron Technology: แม้บรรยากาศตลาดโดยรวมจะยังคงระมัดระวัง แต่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางแรงเก็งกำไรและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ร้อนแรงในภาคส่วนนี้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงการซื้อขายหลังตลาดปิด
- Moderna: หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% หลังบริษัทประกาศกำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสฮันตา
- Babcock & Wilcox Enterprises: หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังประกาศผลประกอบการ โดยรายได้ในกลุ่มธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบรายปี
- Lumentum Holdings: หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 4% หลังได้รับการบรรจุเข้าในดัชนี Nasdaq 100
