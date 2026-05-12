OpenAI ขยับสู่บริการติดตั้ง AI ให้ภาคธุรกิจทั่วโลก❓

บริษัทที่ปรึกษา องค์กรธุรกิจ และสถาบันวิจัยจำนวนมาก เช่น S&P Global, Deloitte, MIT, IBM และ Bloomberg ต่างชี้ให้เห็นตรงกันว่า หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่สุดของการพัฒนา AI ต่อไป คือ “การนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงที่ไม่มีประสิทธิภาพ” หรือในหลายกรณีคือ “การไม่ได้นำไปใช้งานเลย”
โปรแกรมหรือโซลูชันใด ๆ จะดีได้ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดสำหรับติดตามโครงการหรือเวลาทำงานแบบง่าย ๆ หรือแม้แต่โมเดล LLM ก็ตาม
OpenAI จึงเดินตามแนวคิดที่ว่า “ถ้าอยากทำอะไรให้ถูกต้อง ก็ทำเอง” โดยได้จัดตั้งบริษัทชื่อ “OpenAI Development Company”
นี่เป็นหน่วยงานแยกต่างหากที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ OpenAI โดยมีเป้าหมายหลักคือการช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถนำโซลูชัน AI ไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงการเข้าถึงเทคโนโลยีเท่านั้น การขายไลเซนส์ในกรณีของหน่วยธุรกิจนี้ถือเป็นเรื่องรอง หรืออาจเป็นลำดับท้าย ๆ ด้วยซ้ำ
บริษัทใหม่มีเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างที่ค่อนข้างโปร่งใส และกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการนำ AI ไปใช้ในองค์กร รวมถึงเครื่องมือ กระบวนการ เหตุผลทางธุรกิจ และระเบียบวิธีการทำงาน พร้อมกันนั้นยังคาดว่าจะมีบริการให้คำปรึกษาและที่ปรึกษาทางธุรกิจควบคู่ไปด้วย
จากข้อมูลสาธารณะที่ยังค่อนข้างกว้าง แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานนี้มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับแนวทางของ Palantir Technologies ที่เรียกว่า “Forward Deployed Engineering”
ความตั้งใจของ OpenAI ในครั้งนี้สามารถตีความได้ทั้งในแง่บวกและความกังวล
ในแง่บวก บริษัทไม่ได้รอให้กลไกตลาดค่อย ๆ คัดกรองและปรับปรุงโซลูชันเอง อีกทั้งยังไม่ต้องการเสียโอกาสในตลาดที่มีศักยภาพสูงให้กับคู่แข่งก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มเต็มรูปแบบ OpenAI กำลังเข้าไปแก้ปัญหาสำคัญที่สุดประการหนึ่งของระบบนิเวศ AI ซึ่งอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลในระยะใกล้
อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อกังวลเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และวิศวกรที่มีความสามารถเพียงพอในการพัฒนาโมเดลระดับ “frontier” นั้นมีจำนวนจำกัดอย่างมาก และถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน การนำบุคลากรเหล่านี้ไปทำงานด้านการนำระบบไปใช้งาน อาจไม่เพียงแต่มีต้นทุนสูง แต่ยังอาจชะลอความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นั่นคือการพัฒนาโมเดล AI ขั้นสูงอีกด้วย
