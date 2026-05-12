Target Hospitality: การปรับทิศสู่ AI กำลังเริ่มเห็นผลหรือยัง?

Target Hospitality เป็นบริษัทเฉพาะทางที่ให้บริการที่พักสำหรับแรงงานในพื้นที่ห่างไกลของสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจหลักของบริษัทจนถึงปัจจุบันคือการสร้างและบริหารจัดการที่พักชั่วคราว ซึ่งให้บริการแก่แรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และก่อสร้างเป็นหลัก
- บริษัทเพิ่งจัดการประชุมรายงานผลประกอบการ (earnings call) ที่น่าสนใจ
- รายได้ลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ 72.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส
- กำไรต่อหุ้น (EPS) สะท้อนภาพที่แย่ยิ่งกว่า โดยบริษัทขาดทุนต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน การขาดทุนในไตรมาส 1 ปี 2026 ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ อยู่ที่ -0.13 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดประมาณ -0.10 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วออกมาดีกว่าคาด โดยอยู่ที่ 9.94 ล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ 8.5 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลอื่น ๆ แล้ว ยังคงเป็นคำถามว่า EBITDA ที่ดูแข็งแกร่งนี้สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานจริงมากน้อยเพียงใด หรืออาจได้รับผลจากปัจจัยทางบัญชีและการปรับปรุงตัวเลขบางส่วนมากกว่า
หลังจากรายงานผลประกอบการ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากถึง 14% ซึ่งโดยปกติแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากบริษัทกำลังเผชิญการขาดทุนที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาจากสัญญาขนาดใหญ่ที่บริษัทรายงานว่าได้รับ โดยมีมูลค่าราว 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง “ไม่กี่ปีข้างหน้า”
สัญญาดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถปรับเพิ่มประมาณการความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปลายปี 2026 เป็นต้นไป
ฝ่ายบริหารยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้สิ้นปีเป็น 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มเป้าหมาย EBITDA เป็นประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมราว 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นี่ไม่ใช่สัญญาขนาดใหญ่ครั้งแรกในช่วงไม่นานนี้ โดยในเดือนเมษายน บริษัทได้ประกาศสัญญาอีกฉบับหนึ่งมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือ ใครเป็นผู้จ่ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับที่พักแบบโมดูลาร์และห้องน้ำเคลื่อนที่?
แน่นอนว่าสัญญาทั้งสองฉบับเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อสร้างและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล AI บริษัทระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์ไปสู่ธุรกิจดังกล่าว จากมุมมองของบริษัท นี่ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ เพราะยังคงใช้โมเดลธุรกิจเดิม เพียงแต่เปลี่ยนไปให้บริการลูกค้าที่มีงบ CAPEX ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับอัตรากำไรที่สูงขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของนักลงทุน ยังมีคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตและการปรับเพิ่มอัตรากำไรในระยะยาว
ประเด็นนี้นำไปสู่คำถามข้อที่สอง โดยควรพิจารณาว่า Target Hospitality เคยทำรายได้และกำไรสูงสุดในปี 2023 และหลังจากนั้นอยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้น การฟื้นตัวในปัจจุบันอาจเป็นเพียงความพยายามระยะสั้นในการเกาะกระแสตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงนี้ไม่ได้ตั้งคำถามมากนักเกี่ยวกับความยั่งยืนของโซลูชัน ความสมเหตุสมผลของการเติบโต หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ขณะเดียวกัน บริษัทวิเคราะห์การลงทุนบางแห่งก็มีมุมมองเชิงบวก โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นดังกล่าวด้วย
TH.US (D1)
ราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตลาดได้สะท้อนผลประโยชน์จากสัญญาใหม่ล่วงหน้าแล้ว หุ้นเพิ่มขึ้นราว 130% ในช่วง 3 เดือน พลิกจากขาดทุนต่อเนื่องกว่า 2 ปี สะท้อนบรรยากาศเชิงบวกต่อธีม “AI boom” โดยรวม (ที่มา: xStation5)
