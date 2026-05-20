หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะเข้าสู่ช่วงปรับฐาน หลังจากการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์หรือไม่?

ภาคเซมิคอนดักเตอร์กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีความผันผวนสูงขึ้น หลังจากการรีบาวด์อย่างรุนแรงในเดือนเมษายนและช่วงต้นเดือนพฤษภาคม โดย Seaport Research มองว่าหุ้นบางบริษัทเริ่มปรับตัวขึ้น “นำหน้าปัจจัยพื้นฐาน” ไปแล้ว แม้ว่าเทรนด์ AI ระยะยาวยังคงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญของอุตสาหกรรมทั้งหมดก็ตาม
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นแกนหลักของการปรับขึ้นในตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะหลังจาก iShares Semiconductor ETF พุ่งขึ้นราว 65% ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ตลาดอาจเริ่มให้ความสำคัญกับบริษัทที่มี Valuation สมเหตุสมผลมากกว่า และมีเส้นทางการเติบโตของกำไรที่ชัดเจน ขณะที่หุ้นที่ถูกคาดหวังไว้สูงเกินไปอาจเผชิญแรงกดดันมากขึ้น
- Jay Goldberg นักวิเคราะห์จาก Seaport มองว่ากลุ่มชิปอาจยังคง “ผันผวนและแกว่งตัวแรง” ในระยะสั้น โดย AMD และ Intel อาจมีโอกาสเติบโตให้ทันกับระดับ Valuation ปัจจุบันได้มากกว่า ในขณะที่ Nvidia ยังคงถูกจำกัดด้วยความคาดหวังของตลาดที่สูงมาก รวมถึงข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยังไม่คลี่คลาย
- ด้าน KKM Financial มองว่าแรงขายล่าสุดเป็นเพียงการ “ขายทำกำไร” หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง Jeff Kilburg ระบุว่า นักลงทุนกำลังปฏิบัติต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เหมือน “ตู้ ATM ระยะสั้น” โดยทยอยลดพอร์ตเพื่อเพิ่มเงินสด หลังหุ้นในกลุ่มพุ่งขึ้นแบบ Parabolic ในมุมมองของเขา สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นจบลงแล้ว แต่เป็นเพียงการล็อกกำไรหลังจากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งผิดปกติ
ในขณะเดียวกัน ความต้องการโปรเซสเซอร์ ชิปหน่วยความจำ และฮาร์ดแวร์ AI เฉพาะทางยังคงแข็งแกร่งมาก ปัญหาอุปทานตึงตัวช่วยสนับสนุน Margin ของบริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แต่ก็เพิ่มต้นทุนให้กับบริษัท Hyperscaler อย่าง Apple และ Google เช่นกัน
นี่จึงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เพราะหากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เริ่มลดการใช้จ่ายด้าน Data Center ลง ความคาดหวังการเติบโตของตลาดในปัจจุบันบางส่วนอาจ “มองโลกในแง่ดีเกินไป” อย่างไรก็ตาม ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดยังคงอยู่ครบ ดังนั้นการปรับฐานครั้งนี้อาจกลายเป็นเพียงจุดพักตัว ก่อนเข้าสู่รอบการเติบโตระลอกใหม่อีกครั้ง
