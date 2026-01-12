หุ้นกลุ่มกลาโหมยุโรปกับปัจจัยกระตุ้นใหม่ ⚔️❓

ดัชนีหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายระยะที่สองในวันจันทร์ โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับขึ้น 0.29% ขณะที่ CAC40 ของฝรั่งเศสปรับลง 0.19% และ FTSE100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.17%
อีกครั้งที่หุ้นกลุ่มกลาโหมเป็นผู้นำตลาดในการซื้อขายวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความขัดแย้งเกี่ยวกับกรีนแลนด์
European investors are still maintaining a risk-on sentiment ahead of US inflation data and the start of the earnings season, as evidenced by the heavily overbought Stoxx 600 index and Europe's relative advantage over the S&P 500 since the beginning of the year. Investment bank strategists suggest a "rotate, not retreat" approach for Q1 – increasing exposure to value-cyclicals (banks, real estate, materials, industry, small and medium-sized companies) while maintaining, but not increasing, positions in the "Magnificent 7". Geopolitical tensions and Trump's pressure on the Fed are currently boosting defensive stocks rather than spoiling the overall market picture. However, it is worth bearing in mind that, measured by momentum indicators, the recent upward movements on indices, including the German DE40, are creating the basis for possible downward corrections.
ระหว่างการซื้อขายในวันจันทร์ ดัชนี DAX ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้บริเวณ 24,780 จุด ซึ่งถือเป็นระดับแนวต้านหลักตลอดปี 2025 ได้สำเร็จ นอกจากนี้ โมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบันที่สามารถดันราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ) และ 100 วัน (เส้นสีม่วง) ยังถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นของสินทรัพย์นี้
ตราบใดที่ดัชนี DE40 ยังคงยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันก็มีโอกาสดำเนินต่อไป
ข่าวบริษัทสำคัญ:
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการทหารในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ หลังนักลงทุนคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมจะเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคอาร์กติก โดยกลุ่มประเทศยุโรปที่นำโดยเยอรมนีและสหราชอาณาจักร กำลังพิจารณาเพิ่มกำลังทหารในกรีนแลนด์ เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากสหรัฐฯ ที่อาจเข้าควบคุมดินแดนดังกล่าว และเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติก
Abivax (ABVX.FR) บริษัทไบโอเทคจากฝรั่งเศส ปรับตัวขึ้นแรงถึง 25% หลังมีรายงานว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่าง Eli Lilly กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการ มูลค่าราว 15–17.5 พันล้านยูโร (ประมาณ 17–20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินทรัพย์หลักของ Abivax คือ obefazimod (ABX464) ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการทดลองทางคลินิกระยะท้าย สำหรับการรักษาโรคลำไส้อักเสบ (colitis) โดยในเดือนกรกฎาคม 2025 ราคาหุ้นเคยพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 510% ภายในวันเดียว หลังมีการประกาศข้อมูลเชิงบวก ซึ่งดึงดูดความสนใจจากบริษัทยารายใหญ่
แม้ว่า Eli Lilly จะยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ และกำลังรอแนวทางจากทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับกฎควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ แต่เพียงแค่กระแสคาดการณ์ถึงความสนใจของผู้เล่นรายใหญ่ในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ก็เพียงพอที่จะผลักดันราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้ของดีลจากตลาด
การปรับมุมมองจากนักวิเคราะห์ธนาคารลงทุน
ปรับเพิ่มคำแนะนำ (Upgrades):
-
Carlsberg ถูกปรับคำแนะนำเป็น “เหนือค่าเฉลี่ยตลาด (Above Average)” โดย BNP Paribas; ราคาเป้าหมาย 1,000 โครนเดนมาร์ก
-
L’Oréal ถูกปรับเป็น “ถือ (Hold)” โดย Deutsche Bank; ราคาเป้าหมาย 360 ยูโร
ปรับลดคำแนะนำ (Downgrades):
-
Barry Callebaut ถูกปรับเป็น “ขาย (Sell)” โดย Deutsche Bank
-
Danone ถูกปรับเป็น “ขาย (Sell)” โดย Deutsche Bank; ราคาเป้าหมาย 67 ยูโร
-
Heineken ถูกปรับเป็น “เป็นกลาง (Neutral)” โดย BNP Paribas; ราคาเป้าหมาย 73 ยูโร
-
Holcim ถูกปรับเป็น “เป็นกลาง (Neutral)” โดย BofA
-
Pandora ถูกปรับเป็น “ถือ (Hold)” โดย Nordea
-
Pernod Ricard ถูกปรับเป็น “ต่ำกว่าตลาด (Underperform)” โดย BNP Paribas; ราคาเป้าหมาย 67 ยูโร
-
Sartorius Stedim ถูกปรับเป็น “เป็นกลาง (Neutral)” โดย Goldman Sachs; ราคาเป้าหมาย 246 ยูโร
