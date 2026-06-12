หุ้นกลุ่มลักชัวรีและธนาคารฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น

หุ้นกลุ่มสินค้าลักชัวรีและธนาคารของฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง
เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น
ข้อมูลจาก INSEE ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศสกำลังปรับตัวสูงขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม ดัชนี HICP (YoY) อยู่ที่ 2.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024
หุ้นตัวไหนปรับขึ้นเด่น?
หุ้นลักชัวรีที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่
• LVMH (MC.FR) +4%
• Hermès (RMS.FR) +4%
• Kering (KER.FR) +5%
MC.FR (D1)
ราคาทะลุแนวต้านบริเวณ Fibonacci 78.6% ขึ้นมาได้สำเร็จ ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับเส้นแนวโน้มระยะยาว ก่อนจะหยุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci 61.8% ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา: xStation5
แรงซื้อยังขยายไปยังหุ้นกลุ่มธนาคารฝรั่งเศส โดย
• BNP Paribas (BNP.FR) +5%
• Société Générale (GLE.FR) +6%
• Crédit Agricole (ACA.FR) +3%
BNP.FR (D1)
มูลค่าหุ้นของธนาคารกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยอ้างอิงจากระดับ Fibonacci เป้าหมายถัดไปของฝั่งซื้ออาจอยู่บริเวณ €110–€120 ขณะที่หากแรงซื้อเริ่มอ่อนตัว แนวรับแรกจะอยู่แถว €88
แหล่งที่มา: xStation5
ปฏิกิริยาของตลาดสะท้อนมุมมองว่าทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมอาจสามารถรับมือได้ค่อนข้างดีในสภาพแวดล้อมที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
สำหรับกลุ่มธนาคาร แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยหนุนความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงได้นานขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งผลบวกต่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)
ขณะที่บริษัทลักชัวรีในอดีตได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ โดยไม่กระทบต่ออุปสงค์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง
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