21:32 · 17 เมษายน 2026

หุ้นสายการบินยุโรปพุ่งขึ้นแรง

ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการจากอิหร่านและ Donald Trump เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ กำลังกระตุ้นให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรง และนำไปสู่การฟื้นตัวอย่างโดดเด่นของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง

หนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มสายการบินยุโรป

ประธานสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) เคยเตือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่ายุโรปมีปริมาณเชื้อเพลิงเครื่องบินสำรองเพียงประมาณ 6 สัปดาห์เท่านั้น และบางสายการบินได้เริ่มปรับลดเส้นทางบินแล้ว เช่น Lufthansa

ถ้อยแถลงเชิง “ความคืบหน้าครั้งใหญ่” จากตัวแทนของอิหร่านและสหรัฐฯ เกี่ยวกับความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นแรงกดดันต่อมูลค่าหุ้นสายการบิน โดยเฉพาะในยุโรป ได้พลิก sentiment อย่างรุนแรงถึง 180 องศา

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในกรอบประมาณ 5% ถึงเกือบ 10% เพื่อพยายามฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้

Air France-KLM (กรอบเวลา D1)

 

แม้จะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่หุ้นสายการบินยุโรปขนาดใหญ่ทั้งหมดก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับที่เคยเห็นก่อนเกิดสงคราม

ทั้งนี้ควรระลึกว่า บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กำลังเผชิญแนวโน้มขาลงที่ยาวนานและต่อเนื่องอยู่แล้ว แม้ก่อนเกิดสงครามก็ตาม

โดยเฉลี่ยแล้ว มูลค่าหุ้นยังคงต่ำกว่าระดับต้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่หลายเปอร์เซ็นต์

ที่มา: xStation5

