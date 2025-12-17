อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร และรายงานจาก The Wall Street Journal เกี่ยวกับการที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ อาจถูกเรียกไป “สัมภาษณ์” ที่ทำเนียบขาวสำหรับตำแหน่งประธาน Fed ได้ขยับตลาดไปแล้วในวันนี้ ส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจากปัจจัยมหภาคยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในยุโรป นักลงทุนจะจับตาดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีจากแบบสำรวจ Ifo รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ ความสนใจจะอยู่ที่ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC ได้แก่ วิลเลียมส์ บอสติก และวอลเลอร์

นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังมีแนวโน้มผันผวนจากทั้งความคืบหน้าเรื่องการปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา และรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA ขณะที่ในช่วงกลางคืน จะมีการประกาศข้อมูล GDP ของนิวซีแลนด์

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน

  • CPI: จริง 3.2% YoY | คาดการณ์ 3.5% | ก่อนหน้า 3.6%

  • CPI: จริง -0.2% MoM | คาดการณ์ 0.0% | ก่อนหน้า 0.4%

  • Core CPI: จริง -0.2% MoM | ก่อนหน้า 0.3%

  • Core CPI: จริง 3.2% YoY | คาดการณ์ 3.4% | ก่อนหน้า 3.4%

09:00 น. BST, เยอรมนี – ดัชนี Ifo เดือนธันวาคม

  • ดัชนีสภาพธุรกิจ: คาดการณ์ 88.2 | ก่อนหน้า 88.1

  • สถานการณ์ปัจจุบัน: คาดการณ์ 85.7 | ก่อนหน้า 85.6

  • ความคาดหวังภาคธุรกิจ: คาดการณ์ 90.5 | ก่อนหน้า 90.6

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลแรงงาน

  • ค่าจ้าง (ไตรมาส 3): ก่อนหน้า 3.7% YoY

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีต้นทุนแรงงาน (ไตรมาส 3)

  • คาดการณ์ 3.5% YoY | ก่อนหน้า 3.6%

10:00 น. BST, ยูโรโซน – เงินเฟ้อ

  • CPI: คาดการณ์ -0.3% MoM | ก่อนหน้า 0.2%

  • CPI: คาดการณ์ 2.2% YoY | ก่อนหน้า 2.2%

  • Core CPI: คาดการณ์ -0.5% MoM | ก่อนหน้า -0.5%

  • Core CPI: คาดการณ์ 2.4% YoY | ก่อนหน้า 2.4%

  • HICP ไม่รวมพลังงานและอาหาร: คาดการณ์ 2.4% YoY | ก่อนหน้า 2.4%

  • HICP ไม่รวมพลังงานและอาหาร: คาดการณ์ -0.4% MoM | ก่อนหน้า 0.2%

13:15 น. BST, สหรัฐฯ – วอลเลอร์ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์

13:30 น. BST, แคนาดา – การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยชาวแคนาดา (ต.ค.)

  • ก่อนหน้า 22.12 พันล้านดอลลาร์

13:30 น. BST, แคนาดา – การซื้อหลักทรัพย์ของต่างชาติ (ต.ค.)

  • คาดการณ์ 21.84 พันล้านดอลลาร์ | ก่อนหน้า 31.32 พันล้านดอลลาร์

14:05 น. BST, สหรัฐฯ – วิลเลียมส์ (FOMC) กล่าวสุนทรพจน์

15:00 น. BST, สหรัฐฯ – สต็อกค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ (ก.ย.)

  • ก่อนหน้า 0.0%

15:00 น. BST, สหรัฐฯ – สต็อกภาคธุรกิจ (ก.ย.)

  • ก่อนหน้า 0.0% MoM

15:30 น. BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA

  • สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -2.40 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า -1.812 ล้าน

  • นำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า 0.212 ล้าน

  • สต็อก Cushing: ก่อนหน้า 0.308 ล้าน

  • การผลิตดีเซล: ก่อนหน้า 0.380 ล้าน

  • สต็อกดีเซลรายสัปดาห์: ก่อนหน้า 2.502 ล้าน

  • การผลิตเบนซิน: ก่อนหน้า -0.178 ล้าน

  • สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า 0.442 ล้าน

  • อัตราการใช้กำลังการกลั่น: ก่อนหน้า +0.4% WoW

  • สต็อกเบนซิน: ก่อนหน้า 6.397 ล้าน

  • ปริมาณกลั่นน้ำมัน: ก่อนหน้า -0.016 ล้าน WoW

17:30 น. BST, สหรัฐฯ – บอสติก (FOMC) กล่าวสุนทรพจน์

18:00 น. BST, สหรัฐฯ – ประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี

  • ก่อนหน้า 4.706%

21:45 น. BST, นิวซีแลนด์ – GDP

  • GDP เฉลี่ยรายปี (Q3): ก่อนหน้า -1.1%

  • GDP ด้านการใช้จ่าย (Q3): ก่อนหน้า -0.9% QoQ

  • GDP (Q3): คาดการณ์ 0.9% QoQ | ก่อนหน้า -0.9%

  • GDP (Q3): คาดการณ์ 1.3% YoY | ก่อนหน้า -0.6%

