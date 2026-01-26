อ่านเพิ่มเติม
17:31 · 26 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล Ifo จากเยอรมนี และยอดค้าปลีกของโปแลนด์ 💡 ปฏิทินผลประกอบการ Wall Street❗

-
-
Open account Download free app

หุ้นยุโรปเริ่มการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง แต่ควรระลึกไว้ว่า การซื้อขายทันทีหลังเปิดตลาดมักมีความผันผวนสูง จึงอาจต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าที่แนวโน้มหรือทิศทางที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น

ขณะนี้ ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับขึ้น 0.11% ในตลาดจริง ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับขึ้น 0.12% และ WIG20 ของโปแลนด์ปรับขึ้น 0.14%

สำหรับวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่ค่อยมีตัวเลขสำคัญที่สามารถเปลี่ยนทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรุนแรง เราต้องรออย่างน้อยจนถึงวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม วันนี้จะมีการประกาศข้อมูลความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนี และรายงานยอดค้าปลีกของโปแลนด์

ต่อมา เมื่อใกล้เวลาตลาด Wall Street จะเปิด เราจะได้ทราบตัวเลขการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders)

โดยหลักแล้ว การซื้อขายในวันนี้น่าจะถูกขับเคลื่อนจากการปรับพอร์ตรายสัปดาห์ ข้อมูลทางการเงินจากบริษัทใหญ่ ๆ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตารางเวลาอยู่ด้านล่าง:

ปฏิทินการซื้อขายวันนี้ (Source: XTB)

Results calendar for this week. Source: XTB

28 มกราคม 2026, 18:29

US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
28 มกราคม 2026, 17:47

ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
28 มกราคม 2026, 17:39

AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
28 มกราคม 2026, 14:45

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของเฟด – ตลาดปรับลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว 🔎

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก