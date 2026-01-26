ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล Ifo จากเยอรมนี และยอดค้าปลีกของโปแลนด์ 💡 ปฏิทินผลประกอบการ Wall Street❗

หุ้นยุโรปเริ่มการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง แต่ควรระลึกไว้ว่า การซื้อขายทันทีหลังเปิดตลาดมักมีความผันผวนสูง จึงอาจต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าที่แนวโน้มหรือทิศทางที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น
ขณะนี้ ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับขึ้น 0.11% ในตลาดจริง ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับขึ้น 0.12% และ WIG20 ของโปแลนด์ปรับขึ้น 0.14%
สำหรับวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่ค่อยมีตัวเลขสำคัญที่สามารถเปลี่ยนทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรุนแรง เราต้องรออย่างน้อยจนถึงวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม วันนี้จะมีการประกาศข้อมูลความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนี และรายงานยอดค้าปลีกของโปแลนด์
ต่อมา เมื่อใกล้เวลาตลาด Wall Street จะเปิด เราจะได้ทราบตัวเลขการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders)
โดยหลักแล้ว การซื้อขายในวันนี้น่าจะถูกขับเคลื่อนจากการปรับพอร์ตรายสัปดาห์ ข้อมูลทางการเงินจากบริษัทใหญ่ ๆ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น
รายละเอียดตารางเวลาอยู่ด้านล่าง:
ปฏิทินการซื้อขายวันนี้ (Source: XTB)
Results calendar for this week. Source: XTB
US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของเฟด – ตลาดปรับลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว 🔎