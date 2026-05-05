08:12 · 5 พฤษภาคม 2026

อิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิง 🚨 ดัชนีหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงกดดัน

ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 5% 🛢️🔥

มีรายงานเพิ่มขึ้นจากประเทศในตะวันออกกลางและสำนักข่าวหลายแห่งเกี่ยวกับการปะทะบางส่วนที่กลับมาอีกครั้งในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

  • ดัชนีหุ้นสหรัฐหลักปรับตัวลงเล็กน้อยเกือบ 1% ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้นราว 5% แตะระดับประมาณ 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • ในช่วงเช้า มีรายงานจากอิหร่านว่าได้ยิงขีปนาวุธ 2 ลูกใส่เรือรบสหรัฐขณะพยายามฝ่าเข้าไปในพื้นที่ช่องแคบ อย่างไรก็ตาม ฝั่งสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วผ่าน Axios ทำให้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ยังไม่ชัดเจน

ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดขีปนาวุธหลายลูกที่ยิงมาจากอิหร่าน ขณะเดียวกันมีรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นในเมืองฟูไจราห์ และสนามบินดูไบได้รับผลกระทบด้านการปฏิบัติการ

สถานการณ์ยังคงไม่แน่ชัดว่าจะเป็น “ระลอกสุดท้าย” ของความขัดแย้งก่อนคลี่คลาย หรือจะเป็นการยกระดับรอบใหม่ของการโจมตี ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ “Project Freedom” โดย Bloomberg รายงานว่า เรือ 2 ลำสามารถผ่านช่องแคบได้สำเร็จภายใต้การคุ้มกันของกองทัพเรือสหรัฐ

โดยรวม ตลาดยังคงตอบสนองในโหมด risk-off จากความเสี่ยงด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน


(OIL H1)

 

Source: xStation5

