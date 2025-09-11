Inditex พุ่งแรงหลังประกาศผลประกอบการ📈

Inditex (ITX.ES) เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Zara, Bershka และ Massimo Dutti ประกาศผลประกอบการครึ่งแรกปี 2025 ที่แข็งแกร่ง หนุนให้ราคาหุ้นพุ่ง +5.9% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
บริษัทรายงานยอดขายเพิ่มขึ้น +1.6% YoY แตะที่ 18.36 พันล้านยูโร และยืนยันการเริ่มต้นที่ดีในไตรมาส 3 โดยตั้งแต่ต้นสิงหาคมถึง 8 กันยายน ความต้องการสินค้า (ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่) เพิ่มขึ้นสูงถึง +9% การฟื้นตัวของอุปสงค์เห็นได้จากยอดขายสถิติสูงสุดของคอลเลกชันใหม่ และนโยบายบริหารจัดการสต็อกที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดผลประกอบการ
EBIT: 3.57 พันล้านยูโร (+0.9% YoY) สูงกว่าคาดเล็กน้อย (3.56 พันล้านยูโร)
รายได้: 18.36 พันล้านยูโร (ต่ำกว่าคาด 18.52 พันล้านยูโร)
กำไรสุทธิ: 2.79 พันล้านยูโร (ต่ำกว่าคาด 2.82 พันล้านยูโร)
อัตรากำไรขั้นต้น: 58.3% (สูงกว่าคาด 58.2%)
EBITDA: 5.11 พันล้านยูโร (+1.5% YoY, สอดคล้องกับคาดการณ์)
ในบรรดาแบรนด์ในเครือ Stradivarius, Oysho และ Bershka ทำผลงานดีที่สุดเมื่อเทียบรายปี ขณะที่ Massimo Dutti มียอดขายลดลงเล็กน้อย
มุมมองผู้บริหาร
คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะกระทบรายได้ปี 2025 ที่ -4% (เดิมคาด -3%) โดยเฉพาะการอ่อนค่าของดอลลาร์และเปโซเทียบกับยูโร
การเติบโตครึ่งหลังปีคาดว่าจะเร่งตัวขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม consensus: ยอดขายต้องโต +5.3% YoY และ EBIT โต +3.2% (เทียบกับ +1.7% ใน Q2)
จุดแข็งด้านการควบคุมต้นทุนและโลจิสติกส์ระดับโลกช่วยให้ Inditex ยืนเหนือคู่แข่งรายอื่นในยุโรป
