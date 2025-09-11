อ่านเพิ่มเติม

Inditex พุ่งแรงหลังประกาศผลประกอบการ📈

08:24 11 กันยายน 2025

Inditex (ITX.ES) เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Zara, Bershka และ Massimo Dutti ประกาศผลประกอบการครึ่งแรกปี 2025 ที่แข็งแกร่ง หนุนให้ราคาหุ้นพุ่ง +5.9% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

บริษัทรายงานยอดขายเพิ่มขึ้น +1.6% YoY แตะที่ 18.36 พันล้านยูโร และยืนยันการเริ่มต้นที่ดีในไตรมาส 3 โดยตั้งแต่ต้นสิงหาคมถึง 8 กันยายน ความต้องการสินค้า (ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่) เพิ่มขึ้นสูงถึง +9% การฟื้นตัวของอุปสงค์เห็นได้จากยอดขายสถิติสูงสุดของคอลเลกชันใหม่ และนโยบายบริหารจัดการสต็อกที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลประกอบการ

  • EBIT: 3.57 พันล้านยูโร (+0.9% YoY) สูงกว่าคาดเล็กน้อย (3.56 พันล้านยูโร)

  • รายได้: 18.36 พันล้านยูโร (ต่ำกว่าคาด 18.52 พันล้านยูโร)

  • กำไรสุทธิ: 2.79 พันล้านยูโร (ต่ำกว่าคาด 2.82 พันล้านยูโร)

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 58.3% (สูงกว่าคาด 58.2%)

  • EBITDA: 5.11 พันล้านยูโร (+1.5% YoY, สอดคล้องกับคาดการณ์)

ในบรรดาแบรนด์ในเครือ Stradivarius, Oysho และ Bershka ทำผลงานดีที่สุดเมื่อเทียบรายปี ขณะที่ Massimo Dutti มียอดขายลดลงเล็กน้อย

มุมมองผู้บริหาร

  • คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะกระทบรายได้ปี 2025 ที่ -4% (เดิมคาด -3%) โดยเฉพาะการอ่อนค่าของดอลลาร์และเปโซเทียบกับยูโร

  • การเติบโตครึ่งหลังปีคาดว่าจะเร่งตัวขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม consensus: ยอดขายต้องโต +5.3% YoY และ EBIT โต +3.2% (เทียบกับ +1.7% ใน Q2)

  • จุดแข็งด้านการควบคุมต้นทุนและโลจิสติกส์ระดับโลกช่วยให้ Inditex ยืนเหนือคู่แข่งรายอื่นในยุโรป

Inditex financial results + forecasts

  • Revenue: EUR 18.36 billion (+1.6% y/y, forecast EUR 18.52 billion)
  • EBIT: EUR 3.57 billion (+0.9% y/y, forecast EUR 3.56 billion)
  • EBITDA: EUR 5.11 billion (+1.5% y/y, forecast EUR 5.12 billion)
  • Net profit: EUR 2.79 billion (+0.8% y/y, forecast EUR 2.82 billion)
  • EPS: EUR 0.896 (forecast EUR 0.889)
  • Gross margin: 58.3% (forecast 58.2%)
  • Zara & Zara Home revenue: EUR 13.15 billion (+0.9% y/y)
  • Pull&Bear: EUR 1.16 billion (+3% y/y)
  • Massimo Dutti: EUR 895 million (-1% y/y)
  • Bershka: EUR 1.44 billion (+4.1% y/y)
  • Stradivarius: EUR 1.33 billion (+5.7% y/y)
  • Oysho: EUR 389 million (+5.7% y/y)
  • Number of stores: 5,528 (-2.5% y/y, forecast 5,547)

Inditex forecasts for the second half of 2025

  • Sales growth from August to September: +9% y/y at constant exchange rates
  • Consensus: sales in H2 must grow by 5.3% y/y and EBIT by 3.2% y/y to meet analysts' expectations
  • Expected negative currency impact on revenue: -4% (previously -3%)
  • Management emphasizes further acceleration of growth thanks to cost optimization and logistical advantage

Today, for the first time since June this year, Inditex shares are testing the 200-day exponential moving average, which is a key barrier to the current long-term downward trend in the company's shares.

 

Source: xStation 

หุ้น:
กลับไป

