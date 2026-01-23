Intel: ผลลัพธ์แข็งแกร่ง

-
ผล Q4 แสดงพื้นฐานแข็ง แต่ตลาดผิดหวังเพราะแนวทาง Q1 อ่อนแอ
-
แรงกดดันต้นทุน-อัตรากำไร และอุปทานชิปจำกัดยังเป็นความเสี่ยงหลัก
-
หุ้นขึ้นแรงแล้ว ตลาดต้องการเห็นการดำเนินกลยุทธ์ที่สม่ำเสมอก่อนเชื่อมั่นฟื้นตัว
-
Intel รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ซึ่งโดยภาพรวมดูแข็งแกร่ง
รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 13.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ 2.2% กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 0.15 ดอลลาร์ ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของที่คาดไว้ที่ 0.08 ดอลลาร์
ส่วนธุรกิจ Data Center และ AI เติบโต 9% เทียบปีต่อปี แตะ 4.7 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความต้องการชิปประมวลผลที่เพิ่มขึ้นในยุคปัญญาประดิษฐ์
แต่แม้ผลประกอบการจะเป็นบวก ตลาดกลับตอบสนองด้วยการเทขายอย่างรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจมากกว่ากับคำแนะนำรายได้ไตรมาส 1 ที่อ่อนแอ แรงกดดันต้นทุน และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มากกว่าตัวเลข EPS หรือรายได้ในอดีต
ผลประกอบการทางการเงิน
-
EPS: 0.15 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 0.08 ดอลลาร์
-
รายได้: 13.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด (13.4 พันล้านดอลลาร์) แต่ลดลง 4% YoY
-
อัตรากำไรขั้นต้น: ถูกกดดันอย่างมากจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและอุปทานชิปที่จำกัด
-
ธุรกิจ Data Center & AI: +9% YoY, 4.7 พันล้านดอลลาร์
-
Client Computing (กลุ่ม PC): รายได้ลดลง 7% YoY, 8.2 พันล้านดอลลาร์
-
กระบวนการผลิต 18A และ 14A: มีความคืบหน้าในการเพิ่มกำลังผลิต แต่ผลผลิตยังต่ำกว่าคาด
-
ความตึงตัวของ Memory: อุปทาน DRAM และ NAND ที่เข้มงวดทั่วโลก อาจจำกัดปริมาณการผลิตและอัตรากำไรในกลุ่ม PC
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
ผู้บริหารเน้นย้ำถึงความคืบหน้าในการพัฒนา กระบวนการผลิต 18A และ 14A ซึ่งเป็นเทคโนโลยีลิโธกราฟีขั้นสูงที่สุดที่ผลิตในสหรัฐฯ แต่ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานกำลังเพิ่มขึ้น และอัตราผลผลิต (yield) ยังคงต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้
สิ่งนี้สร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดและส่งผลต่อการตอบสนองของนักลงทุน
แรงส่งราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 11% ก่อนรายงานผล เนื่องจากคาดว่าจะมีข่าวดี แต่หลังจากรายงานออกมา ความกังวลกลับครอบงำ โดยเฉพาะคำแนะนำรายได้ไตรมาส 1 ที่อ่อนแอ แรงกดดันต้นทุน อัตรากำไรลดลง และธุรกิจ PC ที่น่าผิดหวัง
สิ่งนี้สะท้อนว่าในวัฏจักรตลาดปัจจุบัน นักลงทุนให้ความสำคัญกับ อนาคตและคุณภาพการดำเนินกลยุทธ์ มากกว่าผลประกอบการของไตรมาสที่ผ่านมา
แนวทางการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2026
-
รายได้คาดการณ์: 11.7–12.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดประมาณ 2.4%
-
EPS ที่ปรับแล้ว: ประมาณ 0.00 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดคาดไว้ 0.05 ดอลลาร์
สาเหตุหลัก:
-
การลดลงของสินค้าคงคลังสำรอง
-
การย้ายการผลิตเวเฟอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ทำให้โรงงานมีการผลิตเต็มที่ได้ในช่วงปลายไตรมาสเท่านั้น
ผลกระทบต่อการเติบโตและอัตรากำไร:
อุปทานชิปที่จำกัดยังคงกดดันการเติบโตของรายได้และศักยภาพการขยายอัตรากำไร แม้ความต้องการ AI จะเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างใหม่
นอกจากปัญหาแนวทางรายได้ระยะสั้นแล้ว ยังมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างใหม่ที่อาจเพิ่มแรงกดดันต่อผลประกอบการของ Intel ในไตรมาสถัดไป
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หรือความไม่สม่ำเสมอในการดำเนินกลยุทธ์ ถูกยกให้เป็นจุดอ่อนสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังของตลาดสูงมาก
นอกจากนี้ การตึงตัวของอุปทานหน่วยความจำอาจทำให้ความต้องการ PC อ่อนแอลง ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกลุ่ม Client Computing
ความอ่อนแอในกลุ่มนี้อาจลดผลตอบแทนจากการลงทุนใน Foundry และกระบวนการ 18A ซึ่งต้องพึ่งพาปริมาณการขายภายในเป็นหลัก
Intel คาดการณ์รายได้ไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 11.7–12.7 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับแล้ว ใกล้เคียงศูนย์ สะท้อนถึงความระมัดระวังของบริษัท
แม้ความต้องการ AI จะเพิ่มขึ้น แต่ อุปทานชิปที่จำกัด ยังคงกดดันการเติบโตของรายได้และศักยภาพในการขยายอัตรากำไร
กลุ่ม PC ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงชัดเจน ขณะที่ Data Center, AI และ Foundry ยังมีโอกาสเติบโต หากกลยุทธ์ถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นความสามารถทำกำไรได้
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ Intel ในภาพรวม แต่จนกว่าบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินแผนอย่างสม่ำเสมอ ตลาดจะยังคงมองด้วยความระแวงต่อการฟื้นตัวในระยะยาว
ความคาดหวังตลาดที่สูงขึ้นหลังจากการขึ้นอย่างรุนแรง
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้น Intel เพิ่มขึ้นเกือบ 150%
ตลาดได้สะท้อนข้อมูลส่วนใหญ่แล้ว และตอนนี้คาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นบวก
ไตรมาส 4 แสดงให้เห็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่เนื่องจากความคาดหวังของนักลงทุนสูง ผลลัพธ์ในปัจจุบันจึงยังไม่ “น่าพอใจเพียงพอ” ส่งผลให้เกิดการเทขายอย่างหนัก
Key Takeaways
ไตรมาส 4 ปี 2025 แสดงให้เห็นว่า Intel มี พื้นฐานแข็งแกร่งและพื้นที่เติบโต โดยเฉพาะในกลุ่ม Data Center และ AI
แต่ตลาดยังคงผิดหวังจาก:
-
แนวทางรายได้ไตรมาส 1 ที่อ่อนแอ
-
แรงกดดันด้านอัตรากำไร
-
อุปทานชิปที่จำกัด
-
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเพิ่มเติม รวมถึงปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำ
Intel ต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ เช่น:
-
การขยายกระบวนการผลิตขั้นสูง
-
การฟื้นฟูกลุ่ม PC
-
การปรับปรุงอัตรากำไรและควบคุมต้นทุน
-
การดำเนินกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอในสภาวะความต้องการที่ท้าทาย
บริษัทยังมีงานต้องทำอีกมากก่อนที่นักลงทุนจะเปลี่ยน ความคาดหวังในตลาด ให้กลายเป็น การเติบโตของราคาหุ้นและมูลค่าพื้นฐานที่สูงขึ้น
