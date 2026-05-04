🔴 Iran โจมตีเรือสหรัฐฯ? ราคาน้ำมันพุ่งแรง

สำนักข่าว FARS ของ Iran รายงานว่ามีขีปนาวุธ 2 ลูกพุ่งโจมตีเรือรบของ United States ใกล้เกาะ Jask โดยอ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งเกี่ยวกับการละเมิดน่านน้ำของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ควรเน้นว่าขณะนี้ FARS เป็นแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียว และข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวอื่น แม้ว่า Reuters จะรายงานข่าวนี้ แต่ก็อ้างอิง FARS เป็นแหล่งหลัก
UPDATE: Axios รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ปฏิเสธว่าไม่มีเรือ (หรือเรือรบ) ของสหรัฐฯ ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่าน
ในขณะเดียวกัน อิหร่านได้ประกาศ “การกำหนดเขตควบคุมใหม่” ใน Strait of Hormuz โดยฝ่ายเตหะรานระบุว่าอิทธิพลของตนจะขยายจาก Mount Mobarak ไปจนถึง Fujairah ใน United Arab Emirates
กองทัพเรืออิหร่านประกาศว่าได้ยกระดับความพร้อมของระบบป้องกันชายฝั่งสู่ระดับสูงสุด และมีรายงานว่าได้สกัดกั้นเรือรบสหรัฐฯ ไม่ให้เข้าสู่เขตที่กำหนดใหม่นี้ พร้อมเตือนว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามหลีกเลี่ยงจุดตรวจของอิหร่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
