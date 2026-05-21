🛢️Chart of the Day – น้ำมันตอบสนองต่อคำพูดของ Trump อีกครั้ง การร่วงครั้งนี้คือขาลงจริง หรือแค่การพักฐาน?

ตลาดน้ำมันได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า คำพูดของ Donald Trump สามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่ทรงพลังได้มากเพียงใด — แม้ผลกระทบจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวก็ตาม
คำกล่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐฯ อยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจา” กับอิหร่าน และกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากเตหะรานที่ “มีเหตุผลมากขึ้น” ได้เปลี่ยนบรรยากาศของตลาดทันที นักลงทุนคลายความกังวล ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญยังคงอยู่:
นี่คือความคืบหน้าที่แท้จริง หรือเป็นเพียง “ความหวังลวง” แบบที่ตลาดเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้?
ความเป็นจริงที่โหดร้ายยังคงซ่อนอยู่หลังถ้อยแถลงเชิงบวกทางการเมือง
วันนี้ถือเป็นวันที่ 83 ของสงคราม และช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของการค้าทั่วโลก ถูกปิดกั้นมาแล้วกว่า 12 สัปดาห์ แม้อิหร่านจะส่งสัญญาณว่าการเดินเรืออาจเริ่มกลับมาบางส่วน แต่ข้อมูลอิสระชี้ว่าการขนส่งในพื้นที่แทบหยุดชะงักโดยสมบูรณ์
มีเพียงเรือขนาดเล็กบางส่วน หรือเรือที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่มาหลายสัปดาห์เท่านั้นที่ยังสามารถผ่านได้ โดย Goldman Sachs ระบุว่าปริมาณการเดินเรือเหลือเพียงประมาณ 5% ของภาวะปกติ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ รวมถึงรองประธานาธิบดี Vance ยังพยายามลดความคาดหวังของตลาด โดยเตือนว่ากองทัพพร้อมกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอีกครั้ง ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะยกระดับความขัดแย้ง “เกินขอบเขตของภูมิภาค”
ในบริบทเช่นนี้ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันจากคำพูดของ Trump จึงกำลังปะทะกับมุมมองระยะยาวของสถาบันการเงินและหน่วยงานพลังงานต่างๆ ที่ยังคงประเมินว่าตลาดน้ำมันในปี 2026 จะเผชิญภาวะตึงตัว
วิเคราะห์ทางเทคนิค WTI Crude
เมื่อวานนี้ WTI ร่วงลงมากกว่า 5% จากบริเวณประมาณ 104.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลงมาต่ำกว่า 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างรวดเร็ว
วันนี้ตลาดกำลังรอสัญญาณใหม่จากตะวันออกกลาง เพื่อประเมินทิศทางต่อไปของราคาน้ำมัน
ในมุมมองทางเทคนิค สิ่งที่น่าสังเกตคือ ราคาน้ำมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยม (Triangle Pattern) และขณะนี้กำลังทดสอบแนวรับด้านล่าง ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ย 25 SMA ที่ยังช่วยพยุงไม่ให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงกว่านี้ การหลุดต่ำกว่าบริเวณ 90–93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้น จึงจะถือเป็นสัญญาณเข้าสู่การปรับฐานเชิงลึกอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าช่องแคบ Hormuz จะกลับมาเปิดได้ ตลาดน้ำมันจริง (Physical Oil Market) ก็ยังคงตึงตัวอย่างมาก และราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะยืนเหนือระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อไป เพื่อรักษาสมดุลของตลาด
มุมมองจากยักษ์ใหญ่ Wall Street: Goldman Sachs และ JPMorgan
ธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำยังคงมองพัฒนาการทางการเมืองเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังสูง และยังคงคาดการณ์ราคาน้ำมันในระดับสูง เนื่องจากวิกฤตด้านอุปทานเชิงโครงสร้างยังไม่คลี่คลาย
Goldman Sachs: ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันสำหรับไตรมาส 4 ปี 2026 โดยมองว่า Brent จะอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ที่ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากเดิมที่คาดไว้ 83 และ 78 ดอลลาร์ตามลำดับ
นักวิเคราะห์ของ Goldman ยังเลื่อนคาดการณ์การกลับสู่ภาวะปกติของการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ออกไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน พร้อมเน้นว่าการสูญเสียกำลังการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางราว 14.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน กำลังกดดันให้สต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงในระดับเป็นประวัติการณ์
JPMorgan: ในรายงานเดือนพฤษภาคม ธนาคารคาดว่า Brent จะมีราคาเฉลี่ย 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2026 (โดยคาด 103 ดอลลาร์ในไตรมาส 2, 104 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 และลดลงสู่ 98 ดอลลาร์ในไตรมาส 4) ขณะที่ WTI ถูกคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารระบุว่า แม้ตลาดจะเริ่มต้นปี 2026 ด้วยระดับสต็อกที่สูง แต่การปิดกั้นช่องแคบที่ยืดเยื้อได้เปลี่ยนสมดุลของตลาดโดยสิ้นเชิง และเตือนว่าหากความขัดแย้งลากยาว ผลกระทบหลักต่อเศรษฐกิจจะมาจากราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่สูงมาก ซึ่งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “Demand Destruction”
มุมมองจากหน่วยงานทางการ: รายงาน IEA และ EIA (พฤษภาคม 2026)
ทั้งสำนักงานพลังงานสากล (IEA) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ต่างยืนยันในรายงานล่าสุดว่า ตลาดน้ำมันกำลังเผชิญกับ Supply Shock ครั้งประวัติศาสตร์
IEA (International Energy Agency): ในรายงานเดือนพฤษภาคม IEA คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2026 จะลดลง 420,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบรายปี เหลือระดับ 104 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการก่อนเกิดวิกฤตถึง 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอลง และมาตรการประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกัน อุปทานน้ำมันทั่วโลกลดลงอีก 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน ทำให้ยอดการสูญเสียสะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็น 12.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน
หน่วยงานคาดว่าตลาดจะยังคงอยู่ในภาวะขาดดุลอย่างหนักจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี 2026 ซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างช้าๆ
EIA (U.S. Energy Information Administration): ในรายงาน Short-Term Energy Outlook (STEO) ฉบับล่าสุด EIA ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ภาวะขาดดุลน้ำมันทั่วโลกในปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะขาดดุลถึง 2.56 ล้านบาร์เรลต่อวันตลอดทั้งปี เทียบกับคาดการณ์เพียง 0.30 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนก่อน
EIA คาดว่าสต็อกน้ำมันทั่วโลกจะลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาส 2 (สูงถึง 8.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ซึ่งจะช่วยพยุงให้ราคาน้ำมัน Brent อยู่แถว 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
หน่วยงานยังคงมองในเชิงบวกว่า กระบวนการเปิดช่องแคบจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมัน Brent ลดลงสู่เฉลี่ย 89 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2026 และ 79 ดอลลาร์ในปี 2027
สรุป
แม้ว่าคำพูดของ Donald Trump เกี่ยวกับ “การเจรจาขั้นสุดท้าย” จะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้ตลาดในระยะสั้น แต่ข้อมูลพื้นฐานจาก Goldman Sachs, JPMorgan, IEA และ EIA กำลังสะท้อนภาพที่แตกต่างออกไป
ตลาดน้ำมันในปี 2026 กำลังเผชิญแรงกดดันในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และตราบใดที่ช่องแคบ Hormuz ยังไม่ได้กลับมาเปิดใช้งานอย่างปลอดภัยและเต็มรูปแบบสำหรับการขนส่งขนาดใหญ่ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันจากข่าวการเมืองต่างๆ ควรถูกมองว่าเป็นเพียง “Technical Correction” ระยะสั้นเท่านั้น
