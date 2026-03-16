JOLTS และ University of Michigan ออกมา “ผสมผสาน” 📊❓

เงินเฟ้อคาดการณ์ & ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (University of Michigan)
Inflation expectations 1 ปี: 3.4% (คาดการณ์: 3.6%; ก่อนหน้า: 3.4%)
Inflation expectations 5 ปี: 3.2% (คาดการณ์: 3.4%; ก่อนหน้า: 3.3%)
Consumer expectations: 55.5 (คาดการณ์: 55.0; ก่อนหน้า: 56.6)
Current conditions: 57.8 (คาดการณ์: 54.9; ก่อนหน้า: 56.6)
📉 แม้ความคาดหวังเงินเฟ้อจะลดลงในช่วงปลายก.พ.–ต้นมี.ค. แม้มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่ในบริบทปัจจุบัน การลดลงของตัวเลขคาดการณ์สะท้อนว่า กำลังซื้อและพื้นที่ทางการเงินของผู้บริโภคกำลังตึงตัวมากขึ้น
แม้ดัชนีความเชื่อมั่นจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ระดับยังคงอยู่ในโซนที่สะท้อนภาวะ ใกล้เคียงเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างชัดเจน
ตลาดแรงงาน (JOLTS – มกราคม)
JOLTS Job Openings: 6.946 ล้านตำแหน่ง (คาดการณ์: 6.760 ล้าน; ก่อนหน้า: 6.555 ล้าน)
📈 ตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด แสดงถึงการฟื้นตัวระยะสั้นของความต้องการแรงงาน
อย่างไรก็ตาม:
ยังต่ำกว่าปีก่อนประมาณ 15%
แนวโน้มโดยรวมยังอยู่ใน ขาลงตั้งแต่ปี 2023
ภาพรวมเชิงมหภาค
เงินเฟ้อคาดการณ์ลดลง → ไม่ได้แปลว่าเป็นข่าวดีเสมอไป หากสะท้อนความกังวลด้านรายได้และสภาพคล่อง
ความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับต่ำเชิงโครงสร้าง
ตลาดแรงงานมีแรงดีดขึ้นระยะสั้น แต่แนวโน้มใหญ่ยังชะลอ
📌 โดยรวมถือเป็น ข้อมูลผสม (Mixed) ที่ไม่ได้เปลี่ยนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังสะท้อนแรงกดดันเชิงโครงสร้างต่อผู้บริโภคและตลาดแรงงาน
