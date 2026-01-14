กำไรสุทธิ JP Morgan ลดลง 7% หลังรายได้จากธุรกิจธนาคารลงทุนต่ำกว่าคาด

หุ้น JPMorgan Chase เคลื่อนไหว ทรงตัวในช่วง premarket ที่ราว 325 ดอลลาร์ หลังรายงานผลประกอบการล่าสุด
รายได้ปี 2025 ทำสถิติสูงสุด: ธนาคารทำ รายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 182 พันล้านดอลลาร์ แม้กำไรไตรมาส 4 ถูกกดดันจากการเข้าซื้อ Apple Card portfolio
สัญญาณผสม: ผลประกอบการโดยรวมแข็งแกร่ง แต่กำไรไตรมาสสุดท้ายต่ำกว่าคาด ทำให้หุ้นตอบสนองแบบนิ่ง ๆ ก่อนตลาดเปิด
สรุป: JPMorgan ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ผลกระทบจากการซื้อกิจการบางส่วนทำให้กำไรไตรมาสสุดท้ายไม่สดใส หุ้นจึงยังคงทรงตัวก่อนตลาดเปิด
JP Morgan (JPM) – หุ้นทรงตัวหลังผลประกอบการ Q4 และความกังวลก่อนตลาดเปิด
หุ้น JPM ปรับตัวลงไปใกล้ ระดับ Fibonacci retracement 38.2% โดยถูกกดดันจากความระมัดระวังก่อนประกาศผลประกอบการ และความคิดเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับ เพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต การลดลงนี้ยัง หลุดแนวรับสำคัญราว 330 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับ EMA30 การทะลุแนวรับนี้บ่งชี้ว่าการเด้งกลับไปสู่จุดสูงสุดล่าสุดเป็นไปได้ยาก และอาจเปิดโอกาสให้หุ้นทดสอบ EMA100 ในอนาคต
ผลประกอบการ Q4 – ระวังแม้มีหลายตัวเลขเหนือคาด
กำไรสุทธิ: 13.03 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 7% YoY
EPS: 4.63 ดอลลาร์ ลดลง 4% YoY
หากตัดรายการพิเศษจากดีล Apple EPS จะอยู่ที่ 5.23 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ของ Wall Street ที่ 4.85 ดอลลาร์
รายได้ปรับแล้ว: 46.77 พันล้านดอลลาร์ > คาด 46.35 พันล้านดอลลาร์
Net Interest Income: 25.11 พันล้านดอลลาร์ (+7% YoY) > คาด 24.99 พันล้านดอลลาร์
CEO Jamie Dimon กล่าวว่า เศรษฐกิจยัง “แข็งแกร่ง” แต่เตือนถึง เงินเฟ้อดื้อด้าน และความเสี่ยง ภูมิรัฐศาสตร์
ไฮไลท์การซื้อขายและธนาคาร
Equities Sales & Trading: 2.86 พันล้านดอลลาร์ (+40% YoY) > คาด 2.7 พันล้านดอลลาร์
FICC Sales & Trading: 5.38 พันล้านดอลลาร์ (+7.5% YoY) > คาด 5.27 พันล้านดอลลาร์
Investment Banking Revenue: 2.55 พันล้านดอลลาร์ (-1.9% YoY) < คาด 2.65 พันล้านดอลลาร์
ทั้ง Equity และ Debt underwriting ต่ำกว่าคาด โดย Equity underwriting ลดลง 16% YoY
เครดิตและงบดุล
Provision for Credit Losses: 4.66 พันล้านดอลลาร์ (รวมสำรอง Apple Card) < คาด 4.68 พันล้านดอลลาร์
Net Charge-Offs: 2.51 พันล้านดอลลาร์ < คาด 2.56 พันล้านดอลลาร์ (ดีกว่าที่กลัว)
Assets Under Management: 4.79 ล้านล้านดอลลาร์ > คาด 4.73 ล้านล้านดอลลาร์
