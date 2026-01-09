ตลาดรายวัน: JP225 (08.01.2026)

Nikkei 225 (JP225) ยังคงปรับตัวลดลง ร่วงเกือบ 0.85% ในวันนี้ และทดสอบระดับต่ำกว่า 52,000 จุด ซึ่งแปลว่าดัชนียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นวันที่สามติดต่อกัน ตัวกระตุ้นหลักมาจากแรงทำกำไรในหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับราคาลงมากก่อนหน้านี้ – SoftBank Group ร่วงมากกว่า 4% ขณะที่ Tokyo Electron และ Advantest ก็ปรับตัวลดลงอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีซึ่งเพิ่งทำสถิติสูงสุดจากความคาดหวังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ กำลังปรับฐานหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วที่เกิดจากความเก็งกำไรในชิป Nvidia และหุ้นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลรายได้จริงที่ออกมาแย่ที่สุดในรอบ 11 เดือน คือ ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญ
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันที่หนักที่สุดยังคงมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกับจีน ซึ่งครอบงำข่าวสารในวันนี้ ปักกิ่งประกาศห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในเชิงพลเรือนและทางทหารไปยังญี่ปุ่นทันที รวมถึงโลหะหายากบางชนิด ตอบโต้ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sany Takaichi เกี่ยวกับไต้หวัน ญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาจีนประมาณ 60–70% ของแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้ (เกือบ 100% สำหรับโลหะหนัก เช่น ดิสโพเซียมและเทอร์บิอัม) เผชิญความเสี่ยงจริงต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกันประเทศ Nomura ประเมินว่าการคว่ำบาตรเป็นเวลา 3 เดือนอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 660 พันล้านเยน (4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และลด GDP ลง 0.11 จุดเปอร์เซ็นต์
สถานการณ์ยิ่งแย่ขึ้นจากการสอบสวนการทุ่มตลาดของ MOFCOM ต่อการนำเข้าดิคคลอโรซิเลน (Dichlorosilane) จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนประกอบเคมีสำคัญในการผลิตชิป รวมถึงการประกาศกลับมาห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากญี่ปุ่น (โดยเฉพาะปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ) เพื่อตอบโต้ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี Sany Takaichi เกี่ยวกับไต้หวัน และปัญหาน้ำจากฟุกุชิมะที่ถูกกล่าวหา
แม้จะมีแรงปรับฐานดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสามวันและส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เลือกมาโดยเฉพาะ แต่สัญญา JP225 ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ) ขอบเขตบนของการตั้งค่าเชิงเทคนิคปัจจุบันยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดคู่ในโซน 52,780 จุด ส่วน RSI ค่าเฉลี่ย 14 วัน ปรับตัวลงต่ำกว่าโซน 70 ซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าตราสารดังกล่าวมีการซื้อเกินความเหมาะสม
Source: xStation
