ตลาดเด่นวันนี้: JP225 (20.10.2025)

ดัชนี Nikkei ทำสถิติใหม่:
- ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ทะยานขึ้นกว่า 3% ทะลุ 49,000 จุด อีกครั้ง โดยได้แรงหนุนจากความหวังเรื่อง ความมั่นคงทางการเมือง
ตัวขับเคลื่อนทางการเมือง:
- แรงซื้อเกิดจากความคาดหมายในการ ลงนามจัดตั้งรัฐบาลผสม LDP-Ishin และโอกาสที่ Sanae Takaichi จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่รู้จักในแนวคิด ส่งเสริมการเติบโตและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลาดพันธบัตร/ค่าเงิน:
- ความคาดหวังเรื่อง การใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มขึ้น กำลังผลักดัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 10 ปี ไปที่ 1.66% และยังคงส่งผลให้ เงินเยนอ่อนค่าเล็กน้อย
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งทะลุ 49,000 จุด ทำสถิติใหม่
ดัชนี Nikkei 225 แบบ Cash เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ทะลุ 49,000 จุด ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังจากทำจุดสูงสุดก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนตุลาคม การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดจาก ความหวังที่จะยุติภาวะทางการเมืองที่ชะงักงันในญี่ปุ่น
ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นก็ปรับตัวขึ้น 2% เช่นกัน โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และการเงิน
การปรับตัวขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก ความคาดหวังเกี่ยวกับการสรุปการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสม พรรค Liberal Democratic Party (LDP) เตรียมลงนามในข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมกับ Japan Innovation Party (Ishin) นายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่าจะเป็น Sanae Takaichi ผู้นำ LDP คนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในแนวคิด ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้ เงินเยนอ่อนค่า เนื่องจากมีความคาดหวังว่า จะมีการออกหนี้จำนวนมากเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น
ความมั่นคงทางการเมืองและ ‘Takaichi Trade’
พรรค LDP และ Ishin บรรลุข้อตกลงกว้างๆ แล้ว โดยมีการลงนามจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างเป็นทางการในวันนี้ ในฐานะผู้นำ LDP, Takaichi แทบจะมั่นใจว่าจะได้รับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิก Ishin การลงคะแนนอนุมัติรัฐบาลมีกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ความเป็นไปได้ของ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ (pro-stimulus) กำลังผลักดันให้เกิดการ ขายพันธบัตรต่อเนื่อง, การซื้อหุ้น และทำให้ เงินเยนอ่อนค่าขึ้นเล็กน้อย ในทางกลับกัน USDJPY ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายวันที่ผ่านมา และทรงตัวระหว่าง 150–151
ในช่วงการเลือกตั้งผู้นำ LDP, Takaichi ส่งเสริมแผน เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น การป้องกันประเทศ, เทคโนโลยี, ความมั่นคงไซเบอร์ และพลังงานนิวเคลียร์
สถานการณ์ทางเทคนิคของ JP225
ดัชนี JP225 ปรับตัวขึ้น 25% ในปีนี้ โดยความเร็วในการเติบโตเร่งตัวขึ้นในช่วงหลัง ซึ่งแนวโน้มนี้ไม่ได้สอดคล้องเต็มที่กับการเคลื่อนไหวของค่าเงิน อย่างไรก็ตาม มีการพูดถึงการกลับมาของ Carry Trade อีกครั้ง แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยในญี่ปุ่น
น่าสนใจที่ การปรับตัวขึ้นในญี่ปุ่นช่วงหลังมีมากกว่าตลาดวอลล์สตรีท
-
แนวต้านสำคัญถัดไป: 50,000 จุด และ 51,000 จุด (ตรงกับการขยาย 200.0% ของการปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี)
-
แนวรับ: การขยาย 161.8% รอบ 47,000 จุด
