การขายทำกำไรในปัจจุบันหมายถึงจุดจบของบริษัทควอนตัมหรือไม่?

การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Quantum Computing ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของอุตสาหกรรมนี้
-
แม้จะมีแรงขายระยะสั้น แต่ อุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพื้นฐานยังคงมั่นคง
-
คอมพิวเตอร์ควอนตัมในปัจจุบันยังเป็น รูปแบบทดลอง และไม่เหมาะกับการใช้งานสำหรับผู้บริโภคทั่วไป
-
การคาดการณ์อย่างสมจริงชี้ว่า การใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและองค์กรในวงกว้างอาจเกิดขึ้น ในครึ่งหลังของทศวรรษหน้า
-
ดังนั้น การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจึงควรถือเป็น การปรับประเมินความเสี่ยงและแก้ไขราคาตลาด หลังจากช่วงไตรมาสของความคาดหวังเก็งกำไร มากกว่าการสูญเสียความสนใจในตลาดอย่างถาวร
ศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
-
บริษัทชั้นนำในด้านควอนตัมได้แสดงให้เห็น ความก้าวหน้าทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปีที่ผ่านมา
-
ตัวอย่างเช่น IonQ กำลังดำเนินการ วิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น, พัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่อง และมุ่งเน้น การเข้าซื้อกิจการและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
-
ความพยายามเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อ เร่งพัฒนาระบบควอนตัมที่สามารถขยายขนาดได้ภายในปี 2030
Source: xStation5
-
Rigetti Computing ยังคงเพิ่มจำนวน qubit และประสิทธิภาพของเครื่องจักรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินงานตาม สัญญาวิจัยต่าง ๆ รวมถึงกับหน่วยงานรัฐบาล กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันต่าง ๆ ในเทคโนโลยีควอนตัม
Source: xStation5
-
D‑Wave Quantum สามารถนำระบบควอนตัมไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้แล้ว และกำลังพัฒนาต่อเนื่องเพื่อ ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้ รายได้เพิ่มขึ้น และเกิด การใช้งานจริงในองค์กรต่าง ๆ
Source: xStation5
-
Quantum Computing Inc. despite neutral analyst assessments and market debate over its business model, is gradually improving financial liquidity and reporting profits, which is rare in this sector.
Source: xStation5
เทคโนโลยีควอนตัมกำลังพัฒนาในหลายแนวทาง ตั้งแต่การปรับปรุง qubit, การพัฒนา อัลกอริทึมควอนตัม ไปจนถึงการ ผสานรวมกับระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิก
-
แต่ละความก้าวหน้าต่อไปในด้านนี้มีศักยภาพที่จะ สร้างตลาดใหม่ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ให้กับกระบวนการเดิมในอุตสาหกรรม เช่น เคมีคำนวณ, เภสัชกรรม, การเงิน และโลจิสติกส์
-
ศักยภาพการเติบโตของบริษัทควอนตัมยังคงสูง แม้ว่าผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้นอาจยังจำกัด
การประเมินมูลค่าของบริษัทควอนตัมยังคงสูงและมีความผันผวน สะท้อนทั้งความคาดหวังของตลาดและลักษณะของเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
-
ราคาหุ้นในอดีตอาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่การปรับฐานก็รุนแรงเช่นกัน
-
การปรับตัวลดลงในปัจจุบันควรมองว่าเป็น การตอบสนองตามธรรมชาติของตลาดต่อการปรับประเมินความเสี่ยง มากกว่าการสูญเสียมูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างถาวร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยี
-
การนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบและผลประโยชน์เชิงตลาดที่จับต้องได้คาดว่าจะ พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอีกหลายปีข้างหน้า
-
แนวโน้มการพัฒนาชี้ให้เห็นว่า บริษัทควอนตัมยังสามารถเป็นพื้นที่ลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว
