อ่านเพิ่มเติม
23:53 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

การขายทำกำไรในปัจจุบันหมายถึงจุดจบของบริษัทควอนตัมหรือไม่?

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Quantum Computing ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของอุตสาหกรรมนี้

  • แม้จะมีแรงขายระยะสั้น แต่ อุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพื้นฐานยังคงมั่นคง

  • คอมพิวเตอร์ควอนตัมในปัจจุบันยังเป็น รูปแบบทดลอง และไม่เหมาะกับการใช้งานสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  • การคาดการณ์อย่างสมจริงชี้ว่า การใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและองค์กรในวงกว้างอาจเกิดขึ้น ในครึ่งหลังของทศวรรษหน้า

  • ดังนั้น การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจึงควรถือเป็น การปรับประเมินความเสี่ยงและแก้ไขราคาตลาด หลังจากช่วงไตรมาสของความคาดหวังเก็งกำไร มากกว่าการสูญเสียความสนใจในตลาดอย่างถาวร

ศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

  • บริษัทชั้นนำในด้านควอนตัมได้แสดงให้เห็น ความก้าวหน้าทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปีที่ผ่านมา

  • ตัวอย่างเช่น IonQ กำลังดำเนินการ วิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น, พัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่อง และมุ่งเน้น การเข้าซื้อกิจการและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

  • ความพยายามเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อ เร่งพัฒนาระบบควอนตัมที่สามารถขยายขนาดได้ภายในปี 2030

Source: xStation5

  • Rigetti Computing ยังคงเพิ่มจำนวน qubit และประสิทธิภาพของเครื่องจักรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินงานตาม สัญญาวิจัยต่าง ๆ รวมถึงกับหน่วยงานรัฐบาล กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันต่าง ๆ ในเทคโนโลยีควอนตัม

Source: xStation5

  • D‑Wave Quantum สามารถนำระบบควอนตัมไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้แล้ว และกำลังพัฒนาต่อเนื่องเพื่อ ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้ รายได้เพิ่มขึ้น และเกิด การใช้งานจริงในองค์กรต่าง ๆ

Source: xStation5

  • Quantum Computing Inc. despite neutral analyst assessments and market debate over its business model, is gradually improving financial liquidity and reporting profits, which is rare in this sector.

Source: xStation5

เทคโนโลยีควอนตัมกำลังพัฒนาในหลายแนวทาง ตั้งแต่การปรับปรุง qubit, การพัฒนา อัลกอริทึมควอนตัม ไปจนถึงการ ผสานรวมกับระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิก

  • แต่ละความก้าวหน้าต่อไปในด้านนี้มีศักยภาพที่จะ สร้างตลาดใหม่ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ให้กับกระบวนการเดิมในอุตสาหกรรม เช่น เคมีคำนวณ, เภสัชกรรม, การเงิน และโลจิสติกส์

  • ศักยภาพการเติบโตของบริษัทควอนตัมยังคงสูง แม้ว่าผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้นอาจยังจำกัด

การประเมินมูลค่าของบริษัทควอนตัมยังคงสูงและมีความผันผวน สะท้อนทั้งความคาดหวังของตลาดและลักษณะของเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

  • ราคาหุ้นในอดีตอาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่การปรับฐานก็รุนแรงเช่นกัน

  • การปรับตัวลดลงในปัจจุบันควรมองว่าเป็น การตอบสนองตามธรรมชาติของตลาดต่อการปรับประเมินความเสี่ยง มากกว่าการสูญเสียมูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างถาวร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สร้างสรรค์ที่สุดของเทคโนโลยี

  • การนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบและผลประโยชน์เชิงตลาดที่จับต้องได้คาดว่าจะ พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอีกหลายปีข้างหน้า

  • แนวโน้มการพัฒนาชี้ให้เห็นว่า บริษัทควอนตัมยังสามารถเป็นพื้นที่ลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว

 

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
13 กุมภาพันธ์ 2026, 16:57

Arista Networks ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์!
13 กุมภาพันธ์ 2026, 09:05

ข่าวเด่นวันนี้
12 กุมภาพันธ์ 2026, 23:46

Howmet Aerospace พุ่ง 10% หลังประกาศผลกำไร ทำมูลค่าบริษัททะลุ 100 พันล้านดอลลาร์ 📈
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก