17:37 · 16 มกราคม 2026

ข้อตกลงการค้าจีน–แคนาดา: มีผลกระทบอย่างไรต่อตลาด?

-
-
แคนาดา–จีนสร้างความร่วมมือครั้งใหม่: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาด

แคนาดาและจีนกำลังสร้าง ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ โดย นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ก คาร์นีย์ ได้พบกับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเดินทางเยือนจีนตั้งแต่ปี 2017 การประชุมครั้งนี้ส่งผลให้เกิด กลยุทธ์ความร่วมมือใหม่ ครอบคลุมภาคการค้าและการลงทุนที่สำคัญ

📌 ภาคส่วนหลักของความร่วมมือ

  • เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร: แคนาดาต้องการเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปจีน ซึ่งเป็น คู่ค้ารายใหญ่อันดับสอง

  • พลังงาน: ทั้งพลังงานแบบดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียนคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก การลงทุนใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  • บริการทางการเงิน: การพัฒนาภาคธนาคารและการลงทุน รวมถึงการเข้าถึงตลาดของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในทั้งสองประเทศจะง่ายขึ้น

⚠️ อุปสรรคและความท้าทาย

  • แคนาดายังคงเรียกเก็บ ภาษีศุลกากรกับสินค้าบางประเภทจากจีน รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า

  • ปักกิ่งเคยมี ข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากแคนาดา ซึ่งจำกัดการส่งออกไปจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

  • แม้มีอุปสรรคเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าข้อตกลงนี้มีศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระยะยาว

💹 ผลกระทบต่อการตลาดและเศรษฐกิจ

  • อาจทำให้การส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าเกษตร เช่น ข้าวสาลี, ถั่วเหลือง, เนื้อสัตว์ และนม เพิ่มขึ้น

  • การลงทุนจากจีนอาจไหลเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะใน ภาคพลังงานและบริการทางการเงิน

  • อาจช่วยให้ การค้าของแคนาดามีความเสถียรขึ้น ลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ และเสริมความแข็งแกร่งในเอเชีย

💡 โอกาสและผู้ได้รับประโยชน์

  • ข้อตกลงแคนาดา–จีนเปิดโอกาสใหม่ในการค้าและการลงทุนสำหรับทั้งสองประเทศ

  • Nutrien ผู้ผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมและสารอาหารหลายชนิดรายใหญ่ของโลก เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจได้ประโยชน์โดยตรงจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการส่งออก canola, peas และพืชอื่น ๆ

สรุปคือ ข้อตกลงนี้แม้มีความท้าทาย แต่ตลาดมองว่า มีศักยภาพในการส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การพัฒนาภาคการเงิน และการส่งออกสินค้าเกษตรของแคนาดาในระยะยาว

 

19 มกราคม 2026, 09:02

