09:00 น. BST, เยอรมนี – ความคาดหวังภาคธุรกิจและดัชนี Ifo เดือนธันวาคม
Business Expectations: จริง 89.7 | คาด 90.5 | ก่อนหน้า 90.5
Current Assessment: จริง 85.6 | คาด 85.7 | ก่อนหน้า 85.6
Ifo Business Climate Index: จริง 87.6 | คาด 88.2 | ก่อนหน้า 88.0
ฟิวเจอร์ส DAX ปรับตัวเด้งกลับจาก EMA100 ในกรอบ H1 ก่อนจะร่วงต่ำกว่า ระดับ Fibonacci 23.6% หลังดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีจากสถาบัน Ifo ปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิด
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
สรุปข่าวเช้า