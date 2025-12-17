อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 17 ธันวาคม 2025

09:00 น. BST, เยอรมนี – ความคาดหวังภาคธุรกิจและดัชนี Ifo เดือนธันวาคม

  • Business Expectations: จริง 89.7 | คาด 90.5 | ก่อนหน้า 90.5

  • Current Assessment: จริง 85.6 | คาด 85.7 | ก่อนหน้า 85.6

  • Ifo Business Climate Index: จริง 87.6 | คาด 88.2 | ก่อนหน้า 88.0

ฟิวเจอร์ส DAX ปรับตัวเด้งกลับจาก EMA100 ในกรอบ H1 ก่อนจะร่วงต่ำกว่า ระดับ Fibonacci 23.6% หลังดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีจากสถาบัน Ifo ปรับตัวลดลงอย่างไม่คาดคิด

 

Source: xStation5

19 ธันวาคม 2025, 16:19

