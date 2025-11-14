อ่านเพิ่มเติม
16:33 · 14 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌

07:45 AM GMT, ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม

  • CPI ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -1.0% MoM

  • CPI ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.9% YoY; คาดการณ์ 1.0% YoY; ก่อนหน้า 1.2% YoY

  • HICP ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -1.1% MoM

  • HICP ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.8% YoY; คาดการณ์ 0.9% YoY; ก่อนหน้า 1.1% YoY

08:00 AM GMT, สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม

  • CPI สเปน: ตัวเลขจริง 0.7% MoM; คาดการณ์ 0.7% MoM; ก่อนหน้า -0.3% MoM

  • CPI สเปน: ตัวเลขจริง 3.1% YoY; คาดการณ์ 3.1% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY

  • HICP สเปน: ตัวเลขจริง 0.5% MoM; คาดการณ์ 0.5% MoM; ก่อนหน้า 0.2% MoM

  • HICP สเปน: ตัวเลขจริง 3.2% YoY; คาดการณ์ 3.2% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY

ภาพรวม:
ข้อมูลเงินเฟ้อสะท้อนภาพที่หลากหลายทั่วยูโรโซน โดยในสเปน อัตราเงินเฟ้อ HICP รักษาระดับตามประมาณการเบื้องต้นที่ 3.2% YoY เพิ่มขึ้นจาก 3.0% ในเดือนก่อน บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาในพื้นยังคง “เหนียวแน่น” คล้ายกับสัญญาณที่เห็นจากเยอรมนี ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองว่า ECB มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไปจนสิ้นปี

ในฝรั่งเศส อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเหลือ 0.8% YoY ต่ำกว่าการประมาณการเบื้องต้นที่ 0.9% และลดลงจาก 1.1% ในเดือนกันยายน

 

 

