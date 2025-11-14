ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌

07:45 AM GMT, ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม
CPI ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -1.0% MoM
CPI ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.9% YoY; คาดการณ์ 1.0% YoY; ก่อนหน้า 1.2% YoY
HICP ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.1% MoM; คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -1.1% MoM
HICP ฝรั่งเศส: ตัวเลขจริง 0.8% YoY; คาดการณ์ 0.9% YoY; ก่อนหน้า 1.1% YoY
08:00 AM GMT, สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม
CPI สเปน: ตัวเลขจริง 0.7% MoM; คาดการณ์ 0.7% MoM; ก่อนหน้า -0.3% MoM
CPI สเปน: ตัวเลขจริง 3.1% YoY; คาดการณ์ 3.1% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY
HICP สเปน: ตัวเลขจริง 0.5% MoM; คาดการณ์ 0.5% MoM; ก่อนหน้า 0.2% MoM
HICP สเปน: ตัวเลขจริง 3.2% YoY; คาดการณ์ 3.2% YoY; ก่อนหน้า 3.0% YoY
ภาพรวม:
ข้อมูลเงินเฟ้อสะท้อนภาพที่หลากหลายทั่วยูโรโซน โดยในสเปน อัตราเงินเฟ้อ HICP รักษาระดับตามประมาณการเบื้องต้นที่ 3.2% YoY เพิ่มขึ้นจาก 3.0% ในเดือนก่อน บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาในพื้นยังคง “เหนียวแน่น” คล้ายกับสัญญาณที่เห็นจากเยอรมนี ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองว่า ECB มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไปจนสิ้นปี
ในฝรั่งเศส อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเหลือ 0.8% YoY ต่ำกว่าการประมาณการเบื้องต้นที่ 0.9% และลดลงจาก 1.1% ในเดือนกันยายน
