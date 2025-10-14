อ่านเพิ่มเติม
08:31 · 14 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: จีนประกาศกฎการปฏิบัติเรื่องค่าธรรมเนียมท่าเรือสำหรับเรือสหรัฐฯ

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • จีนได้ประกาศ กฎใหม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมท่าเรือ
จีนได้ประกาศ กฎใหม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมท่าเรือ โดยเฉพาะสำหรับ เรือที่เป็นของ สหรัฐฯ ดำเนินการโดยสหรัฐฯ สร้างโดยสหรัฐฯ หรือมีธงชาติสหรัฐฯ เมื่อจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจีน
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นประมาณ 56 ดอลลาร์ต่อเน็ตตัน มีผลตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2025 ซึ่งสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่สหรัฐฯ บังคับใช้กับเรือจีนที่เข้าท่าเรืออเมริกา
อย่างไรก็ตาม จีน ยกเว้นเรือที่ผลิตในจีนแต่เป็นของบริษัทสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ละเอียดอ่อนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่เพิ่มขึ้น
การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์ตอบโต้ (tit-for-tat) ในความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างสองมหาอำนาจ
16 ตุลาคม 2025, 16:21

ข่าวเด่น: ดุลการค้าสหภาพยุโรปออกมาผสมผสาน 💶
16 ตุลาคม 2025, 15:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี Philly Fed สหรัฐฯ และคำกล่าวของผู้ว่าธนาคารกลางอยู่ในความสนใจ
16 ตุลาคม 2025, 14:20

ข่าวเด่น: ข้อมูลการผลิตอังกฤษออกมาดีกว่าคาด แต่ GDP โตช้ากว่าคาดเล็กน้อย
16 ตุลาคม 2025, 14:17

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก