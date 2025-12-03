อ่านเพิ่มเติม
14:51 · 3 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น

07:30 AM BST – สวิตเซอร์แลนด์ | เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน

  • CPI YoY: ออกจริง 0.0% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)

  • CPI MoM: ออกจริง -0.2% (คาด -0.1%, ก่อนหน้า -0.3%)

การที่ CPI กลับลงมาที่ระดับ 0% แบบไม่คาดคิด เพิ่มแรงกดดันต่อ SNB ซึ่งอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ที่ 0% อยู่แล้ว

หลังตัวเลขประกาศ ค่าเงิน CHF อ่อนค่าลงเมื่อเทียบทั้ง EUR และ USD สิ้นสุดช่วงแข็งค่าระยะสั้นที่ได้แรงหนุนจากยอดค้าปลีกออกมาดีกว่าคาดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

 

Source: xStation5

