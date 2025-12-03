ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น

07:30 AM BST – สวิตเซอร์แลนด์ | เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน
-
CPI YoY: ออกจริง 0.0% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)
-
CPI MoM: ออกจริง -0.2% (คาด -0.1%, ก่อนหน้า -0.3%)
การที่ CPI กลับลงมาที่ระดับ 0% แบบไม่คาดคิด เพิ่มแรงกดดันต่อ SNB ซึ่งอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ที่ 0% อยู่แล้ว
หลังตัวเลขประกาศ ค่าเงิน CHF อ่อนค่าลงเมื่อเทียบทั้ง EUR และ USD สิ้นสุดช่วงแข็งค่าระยะสั้นที่ได้แรงหนุนจากยอดค้าปลีกออกมาดีกว่าคาดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
Source: xStation5
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ
สรุปข่าวเช้า