ข่าวเด่น: ดัชนีเฟดริชมอนด์ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด

ดัชนี Richmond Fed Composite ออกมา -17 (คาดการณ์ -5; ก่อนหน้า -7)
การอ่อนตัวครั้งนี้ เมื่อรวมกับตัวเลข PMI เดือนกันยายนที่ต่ำลงเล็กน้อย บ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงในเศรษฐกิจสหรัฐ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดอาจต้องปรับลดดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้น
ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...09:44
ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...09:34
ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
