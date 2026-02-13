สรุปข่าวเช้า

Dưới đây là bản dịch tiếng Thái, chia theo từngตลาด để bạn dễใช้ làmข่าว/โพสต์:
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ (Wall Street)
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดเซสชันด้วยแรงเทขายอย่างหนัก โดยแรงขายกระจายทั่วทั้งตลาด
• S&P 500 -1.5%
• Dow Jones Industrial Average -1.3%
• Nasdaq Composite -2%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงถูกกดดันอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด และเป็นการต่อเนื่องจากแรงขายก่อนหน้า
🌍 การเมือง/ภูมิรัฐศาสตร์
Donald Trump ส่งสัญญาณว่าอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กำลังเพิ่มกำลังทหารในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
📊 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (Macro Focus)
วันนี้ตลาดจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต
🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย
ตลาดเอเชียเผชิญแรงกดดันจาก sentiment เชิงลบทั่วโลกและแรงขายหุ้นเทค
• Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -0.68%
• Hang Seng Index (ฮ่องกง) -1.79%
• Shanghai Composite Index (จีน) -0.70%
• S&P/ASX 200 (ออสเตรเลีย) -1.37%
🏦 ธนาคารกลาง
กรรมการ Bank of Japan Naoki Tamura มองว่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นมีเสถียรภาพ
แม้นโยบายยังผ่อนคลาย แต่ยังมีช่องว่างให้ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มได้
ด้าน People's Bank of China กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY วันนี้ที่ 6.9398 สูงกว่าที่ตลาดคาด
ราคาบ้านใหม่จีนลดลง 0.4% MoM และ -3.1% YoY ซึ่งเป็นการลดลงแรงสุดในรอบ 7 เดือน
💱 ตลาดค่าเงิน (Forex)
เงินเยนผันผวนสูงและอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
คู่ USD/JPY กลับขึ้นเหนือระดับ 153 อีกครั้ง
คู่เงินหลักอื่น ๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนประกาศ CPI
AUD และสกุลเงินเชิงวัฏจักรถูกกดดัน
🥇 โลหะมีค่า (Precious Metals)
ตลาดฟื้นตัวเล็กน้อยหลังแรงขายเมื่อวาน
• Gold ขยับขึ้นเล็กน้อย ทดสอบ 4,950 ดอลลาร์
• Silver เพิ่มเกือบ 2% แถว 76.50 ดอลลาร์
₿ คริปโต (Crypto)
ตลาดยังระมัดระวัง
• Bitcoin อ่อนตัวเล็กน้อย ต่ำกว่า 66,000 ดอลลาร์
• Ethereum ซื้อขายต่ำกว่า 1,950 ดอลลาร์
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก