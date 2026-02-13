อ่านเพิ่มเติม
09:07 · 13 กุมภาพันธ์ 2026

US100 ร่วง 1.5% 📉

-
-
📉 US100 ร่วงต่อ 1.5%

การเปิดตลาดแบบผสมในดัชนีสหรัฐฯ กลายเป็นแรงขายกว้าง โดย Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สร่วงเกือบ 1.5%

ไม่มีตัวเร่งเหตุการณ์เดียวชัดเจน แต่มีหลายปัจจัยที่น่าสนใจ:

  1. AI & Tech Sentiment
    • Google (Alphabet / GOOGL.US) เตรียมปล่อยโมเดล Gemini 3 Deep Think เวอร์ชันอัปเดต
    • ตลาดอาจตีความความสำเร็จของการปล่อยโมเดลนี้เป็น “Anthropic effect” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้กระตุ้นแรงขายหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่ม โดยเฉพาะซอฟต์แวร์
    • เทรนด์ตลาดกำลังเปลี่ยนจาก “AI ทำให้บริษัทดีขึ้นได้อย่างไร?” → “บริษัทไหนที่ AI จะเข้ามากระทบจริง?”
    • การเคลื่อนไหวราคาชี้ชัดเป็นเฟส “ขายก่อนถามทีหลัง” โดยเฉพาะหุ้น IT และ SaaS

  2. Guidance ของ Cisco ต่ำกว่าคาด
    • แม้ Cisco จะมีไตรมาสที่ดี แต่คำแนะนำปีปัจจุบันต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้หุ้นฮาร์ดแวร์ไม่แน่นอนว่าเป็นผู้ชนะจาก AI โดยอัตโนมัติ
    • หุ้นเพื่อนร่วมกลุ่ม เช่น Arista Networks (ANET.US) ก็ปรับตัวลงก่อนรายงานไตรมาสที่จะออกหลังตลาดสหรัฐปิด

  3. ตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ล่าสุด
    • ลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็ทำให้ความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยลดลง
    • หน้าต่างการปรับดอกเบี้ยจริงจังครั้งต่อไปอาจเลื่อนออกไปอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม → ไม่เป็นบวกต่อ Wall Street ที่เคยคาดว่าจะมี easing cycle ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้

  4. แรงขายเชิงระบบจาก CTA Funds
    • ข้อมูลจาก Goldman Sachs ระบุว่า กองทุน CTA (เชิงระบบ / ติดตามแนวโน้ม) มีแนวโน้มเป็น net sellers ของหุ้นสหรัฐฯ สัปดาห์นี้
    • หากตลาดยังลงต่อ การขายเชิงกลไกอาจเร่งตัว เพิ่มแรงกดดันต่อ US100

🛠️ แนวเทคนิค US100

• ล่าสุด US100 พบแนวรับรอบ 200-day EMA
• หากปรับตัวลงต่อ toward 24,350 → สัญญาณ correction ลึกและแรงขายสูงขึ้น
โซน 24,850 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ กำหนดจากราคาปฏิกิริยาก่อนหน้านี้สองครั้ง: ธันวาคม 2025 และ กุมภาพันธ์ 2026

Source: xStation5

Source: xStation5

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

