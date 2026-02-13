US100 ร่วง 1.5% 📉

📉 US100 ร่วงต่อ 1.5%
การเปิดตลาดแบบผสมในดัชนีสหรัฐฯ กลายเป็นแรงขายกว้าง โดย Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สร่วงเกือบ 1.5%
ไม่มีตัวเร่งเหตุการณ์เดียวชัดเจน แต่มีหลายปัจจัยที่น่าสนใจ:
AI & Tech Sentiment
• Google (Alphabet / GOOGL.US) เตรียมปล่อยโมเดล Gemini 3 Deep Think เวอร์ชันอัปเดต
• ตลาดอาจตีความความสำเร็จของการปล่อยโมเดลนี้เป็น “Anthropic effect” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้กระตุ้นแรงขายหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่ม โดยเฉพาะซอฟต์แวร์
• เทรนด์ตลาดกำลังเปลี่ยนจาก “AI ทำให้บริษัทดีขึ้นได้อย่างไร?” → “บริษัทไหนที่ AI จะเข้ามากระทบจริง?”
• การเคลื่อนไหวราคาชี้ชัดเป็นเฟส “ขายก่อนถามทีหลัง” โดยเฉพาะหุ้น IT และ SaaS
Guidance ของ Cisco ต่ำกว่าคาด
• แม้ Cisco จะมีไตรมาสที่ดี แต่คำแนะนำปีปัจจุบันต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้หุ้นฮาร์ดแวร์ไม่แน่นอนว่าเป็นผู้ชนะจาก AI โดยอัตโนมัติ
• หุ้นเพื่อนร่วมกลุ่ม เช่น Arista Networks (ANET.US) ก็ปรับตัวลงก่อนรายงานไตรมาสที่จะออกหลังตลาดสหรัฐปิด
ตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ล่าสุด
• ลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็ทำให้ความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยลดลง
• หน้าต่างการปรับดอกเบี้ยจริงจังครั้งต่อไปอาจเลื่อนออกไปอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม → ไม่เป็นบวกต่อ Wall Street ที่เคยคาดว่าจะมี easing cycle ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้
แรงขายเชิงระบบจาก CTA Funds
• ข้อมูลจาก Goldman Sachs ระบุว่า กองทุน CTA (เชิงระบบ / ติดตามแนวโน้ม) มีแนวโน้มเป็น net sellers ของหุ้นสหรัฐฯ สัปดาห์นี้
• หากตลาดยังลงต่อ การขายเชิงกลไกอาจเร่งตัว เพิ่มแรงกดดันต่อ US100
🛠️ แนวเทคนิค US100
• ล่าสุด US100 พบแนวรับรอบ 200-day EMA
• หากปรับตัวลงต่อ toward 24,350 → สัญญาณ correction ลึกและแรงขายสูงขึ้น
• โซน 24,850 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ กำหนดจากราคาปฏิกิริยาก่อนหน้านี้สองครั้ง: ธันวาคม 2025 และ กุมภาพันธ์ 2026
