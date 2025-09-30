อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อฝรั่งเศสออกมาต่ำกว่าคาด

14:31 30 กันยายน 2025

เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) – เบื้องต้น

  • CPI (m/m): -1.0% (คาด: -0.9%; ก่อนหน้า: +0.4%)

  • HICP (m/m): -1.1% (คาด: -0.9%; ก่อนหน้า: +0.5%)

  • CPI (y/y): +1.2% (คาด: 1.3%; ก่อนหน้า: 0.9%)

  • HICP (y/y): +1.1% (คาด: 1.3%; ก่อนหน้า: 0.8%)

เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI)

  • PPI (m/m): -0.2% (ก่อนหน้า: +0.5%)

  • PPI (y/y): +0.1% (ก่อนหน้า: +0.5%)

👉 ตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะฝั่ง HICP และ PPI สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง

 

 
Source: xStation5
 
