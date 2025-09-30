ข่าวเด่น: เงินเฟ้อฝรั่งเศสออกมาต่ำกว่าคาด

เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) – เบื้องต้น
-
CPI (m/m): -1.0% (คาด: -0.9%; ก่อนหน้า: +0.4%)
-
HICP (m/m): -1.1% (คาด: -0.9%; ก่อนหน้า: +0.5%)
-
CPI (y/y): +1.2% (คาด: 1.3%; ก่อนหน้า: 0.9%)
-
HICP (y/y): +1.1% (คาด: 1.3%; ก่อนหน้า: 0.8%)
เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI)
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
PPI (m/m): -0.2% (ก่อนหน้า: +0.5%)
-
PPI (y/y): +0.1% (ก่อนหน้า: +0.5%)
👉 ตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะฝั่ง HICP และ PPI สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง
Source: xStation5