ข่าวเด่น: การจ้างงานแคนาดาลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง 🇨🇦 📉

สรุปข้อมูลการจ้างงานแคนาดา เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST)
Employment Change: -65.5K (คาด +4.9K, ก่อนหน้า -40.8K)
อัตราว่างงาน: 7.1% (คาด 7.0%, ก่อนหน้า 6.9%)
ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงพนักงานประจำ: 3.6% (ก่อนหน้า 3.5%)
การจ้างงานเต็มเวลา: -6.0K (ก่อนหน้า -51.0K)
การจ้างงานพาร์ทไทม์: -59.7K (ก่อนหน้า +10.3K)
Participation Rate: 65.1% (ก่อนหน้า 65.2%)
ภาพรวม:
การจ้างงานในแคนาดาลดลง 66,000 ตำแหน่ง (-0.3%) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นำโดยการสูญเสียงานพาร์ทไทม์ ส่งผลให้อัตราการจ้างงานลดลงเหลือ 60.5% และอัตราว่างงานพุ่งขึ้นสู่ 7.1% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 (ไม่รวมช่วงโควิด)
แรงกดดันหลักมาจากการจ้างงานชายวัยทำงาน (-58,000) และหญิงวัยทำงาน (-35,000) ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ขณะที่แรงงานวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุแทบไม่เปลี่ยนแปลง การจ้างงานอิสระ (self-employment) ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
รายอุตสาหกรรม:
ลดลงมากที่สุดในสาขา วิชาชีพ/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี (-26,000), ขนส่งและคลังสินค้า (-23,000) และ การผลิต (-19,000)
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใน ก่อสร้าง (+17,000)
แม้การจ้างงานจะลดลง แต่ ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง เพิ่มขึ้น 3.2% YoY แตะ 36.31 ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD ดีดขึ้น 0.3% หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ–แคนาดา
รายงานการจ้างงานแคนาดาออกมาอ่อนแอกว่าสหรัฐฯ กดดันให้ตลาดคาดการณ์ BoC อาจเร่งลดดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้น
(ที่มา: xStation5)