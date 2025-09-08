อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: การจ้างงานแคนาดาลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง 🇨🇦 📉

09:09 8 กันยายน 2025

สรุปข้อมูลการจ้างงานแคนาดา เดือนสิงหาคม (01:30 PM BST)

  • Employment Change: -65.5K (คาด +4.9K, ก่อนหน้า -40.8K)

  • อัตราว่างงาน: 7.1% (คาด 7.0%, ก่อนหน้า 6.9%)

  • ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงพนักงานประจำ: 3.6% (ก่อนหน้า 3.5%)

  • การจ้างงานเต็มเวลา: -6.0K (ก่อนหน้า -51.0K)

  • การจ้างงานพาร์ทไทม์: -59.7K (ก่อนหน้า +10.3K)

  • Participation Rate: 65.1% (ก่อนหน้า 65.2%)

ภาพรวม:
การจ้างงานในแคนาดาลดลง 66,000 ตำแหน่ง (-0.3%) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นำโดยการสูญเสียงานพาร์ทไทม์ ส่งผลให้อัตราการจ้างงานลดลงเหลือ 60.5% และอัตราว่างงานพุ่งขึ้นสู่ 7.1% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 (ไม่รวมช่วงโควิด)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

แรงกดดันหลักมาจากการจ้างงานชายวัยทำงาน (-58,000) และหญิงวัยทำงาน (-35,000) ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ขณะที่แรงงานวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุแทบไม่เปลี่ยนแปลง การจ้างงานอิสระ (self-employment) ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายอุตสาหกรรม:

  • ลดลงมากที่สุดในสาขา วิชาชีพ/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี (-26,000), ขนส่งและคลังสินค้า (-23,000) และ การผลิต (-19,000)

  • มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใน ก่อสร้าง (+17,000)

แม้การจ้างงานจะลดลง แต่ ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง เพิ่มขึ้น 3.2% YoY แตะ 36.31 ดอลลาร์แคนาดา

 

USDCAD ดีดขึ้น 0.3% หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ–แคนาดา

รายงานการจ้างงานแคนาดาออกมาอ่อนแอกว่าสหรัฐฯ กดดันให้ตลาดคาดการณ์ BoC อาจเร่งลดดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้น
(ที่มา: xStation5)

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก