ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪

- ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้
- ดัชนี DE40 อ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ดีดกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA30 บนกรอบเวลา H1
07:00 BST | เยอรมนี | ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม:
- MoM: -4.3% (คาดการณ์จาก Bloomberg: -1%, ครั้งก่อนหน้า: +1.3%)
- YoY: -3.9% (ครั้งก่อนหน้า: +1.53%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเดือนสิงหาคม 2025 ลดลงแรงถึง -4.3% เมื่อเทียบรายเดือน สาเหตุหลักมาจากการผลิตภาคยานยนต์ที่ร่วงลงถึง -18.5% จากผลกระทบของการปิดโรงงานช่วงวันหยุดและการปรับสายการผลิต
ภาคเครื่องจักรกล (-6.2%), ยา (-10.3%) และอิเล็กทรอนิกส์ (-6.1%) ต่างมีส่วนฉุดตัวเลขรวมให้ลดลงต่อเนื่อง
ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานสูงเป็นเพียงจุดสว่างเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น +0.2% จากเดือนก่อนหน้า
โดยรวมแล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรม ไม่รวมพลังงานและก่อสร้าง ลดลง -5.6% ขณะที่การผลิตสินค้าลงทุน (Investment goods) ร่วงเกือบ -10%
หลังรายงานเผยแพร่ ดัชนี DE40 หยุดการปรับขึ้นในช่วงพรีมาร์เก็ตทันที
Source: xStation5
