อ่านเพิ่มเติม
13:51 · 8 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪

ประเด็นหลัก
DE40
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้
  • ดัชนี DE40 อ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ดีดกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA30 บนกรอบเวลา H1

07:00 BST | เยอรมนี | ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม:

  • MoM: -4.3% (คาดการณ์จาก Bloomberg: -1%, ครั้งก่อนหน้า: +1.3%)
  • YoY: -3.9% (ครั้งก่อนหน้า: +1.53%)

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเดือนสิงหาคม 2025 ลดลงแรงถึง -4.3% เมื่อเทียบรายเดือน สาเหตุหลักมาจากการผลิตภาคยานยนต์ที่ร่วงลงถึง -18.5% จากผลกระทบของการปิดโรงงานช่วงวันหยุดและการปรับสายการผลิต

ภาคเครื่องจักรกล (-6.2%), ยา (-10.3%) และอิเล็กทรอนิกส์ (-6.1%) ต่างมีส่วนฉุดตัวเลขรวมให้ลดลงต่อเนื่อง
ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานสูงเป็นเพียงจุดสว่างเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น +0.2% จากเดือนก่อนหน้า

โดยรวมแล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรม ไม่รวมพลังงานและก่อสร้าง ลดลง -5.6% ขณะที่การผลิตสินค้าลงทุน (Investment goods) ร่วงเกือบ -10%

หลังรายงานเผยแพร่ ดัชนี DE40 หยุดการปรับขึ้นในช่วงพรีมาร์เก็ตทันที

 

Source: xStation5

10 ตุลาคม 2025, 08:42

ข่าวเด่นวันนี้
10 ตุลาคม 2025, 08:38

Dollar Update: ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน 💲📈
10 ตุลาคม 2025, 08:35

ข่าวเด่น: โลหะเงินทำสถิติสูงสุดใหม่! 🥈📈
10 ตุลาคม 2025, 08:31

หุ้นแห่งสัปดาห์ – Super Micro Computer

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก