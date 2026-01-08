ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายน

คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลง:
- คำสั่งซื้อโรงงานเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน (คาดการณ์ -1.0%) ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับเดือนตุลาคม ซึ่งปรับลดเป็น -1.6% (ตุลาคม: -2.0% ถึง -0.5%)
- กระทรวงเศรษฐกิจประเมินช่วงการเติบโตไว้ที่ 0.5%–1.0%; ในเดือนตุลาคม เติบโต 3.8% เมื่อเทียบปีต่อปี (คาดการณ์ -0.7%)
- หากไม่รวมคำสั่งซื้อจำนวนมาก (bulk orders) คำสั่งซื้อโรงงานเพิ่มขึ้น 0.4% เดือนต่อเดือน
- คำสั่งซื้อโรงงานรวมเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วที่สุดเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024
