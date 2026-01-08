อ่านเพิ่มเติม
15:20 · 8 มกราคม 2026

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายน

DE40
ดัชนี
-
-

คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะลดลง:

  • คำสั่งซื้อโรงงานเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน (คาดการณ์ -1.0%) ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับเดือนตุลาคม ซึ่งปรับลดเป็น -1.6% (ตุลาคม: -2.0% ถึง -0.5%)
  • กระทรวงเศรษฐกิจประเมินช่วงการเติบโตไว้ที่ 0.5%–1.0%; ในเดือนตุลาคม เติบโต 3.8% เมื่อเทียบปีต่อปี (คาดการณ์ -0.7%)
  • หากไม่รวมคำสั่งซื้อจำนวนมาก (bulk orders) คำสั่งซื้อโรงงานเพิ่มขึ้น 0.4% เดือนต่อเดือน
  • คำสั่งซื้อโรงงานรวมเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วที่สุดเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024
9 มกราคม 2026, 17:06

Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
9 มกราคม 2026, 08:58

NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎
9 มกราคม 2026, 08:52

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon
9 มกราคม 2026, 08:41

หุ้นกองทัพจะช่วยพยุงตลาดหุ้นยุโรปต่อไปได้หรือไม่❓

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก