ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก 📉 ข้อมูลยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรผสมผสาน

13:53 5 กันยายน 2025

เยอรมนี:
คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมลดลง –2.9% MoM ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น +0.5% (ครั้งก่อน –1%).
➡️ ผลลัพธ์นี้ตอกย้ำความอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน ซึ่งยังเผชิญกับ อุปสงค์ภายในและต่างประเทศที่จำกัด ต้นทุนการเงินและพลังงานที่สูง ทำให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของ ยูโรโซน ในครึ่งปีหลัง

สหราชอาณาจักร:

  • ยอดค้าปลีก (MoM, ส.ค.): +0.6% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.9%)

  • Core Retail Sales: +0.5% MoM (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.6%)

  • ยอดค้าปลีก (YoY): +1.1% (คาด +1.3%, ก่อนหน้า +1.7%)

➡️ ข้อมูลของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด โดยยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้นทั้ง headline และ core แม้ว่าการเติบโต YoY ชะลอตัวลง สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคยังคงมีความทนทาน แต่แรงกดดันจาก อัตราดอกเบี้ยสูงและค่าครองชีพ กำลังจำกัดโอกาสในการฟื้นตัวต่อไป

 

Source: xStation5

หุ้น:
12.09.2025
17:14

 13:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
