ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก 📉 ข้อมูลยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรผสมผสาน

เยอรมนี:
คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมลดลง –2.9% MoM ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น +0.5% (ครั้งก่อน –1%).
➡️ ผลลัพธ์นี้ตอกย้ำความอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน ซึ่งยังเผชิญกับ อุปสงค์ภายในและต่างประเทศที่จำกัด ต้นทุนการเงินและพลังงานที่สูง ทำให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของ ยูโรโซน ในครึ่งปีหลัง
สหราชอาณาจักร:
-
ยอดค้าปลีก (MoM, ส.ค.): +0.6% (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.9%)
-
Core Retail Sales: +0.5% MoM (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.6%)
-
ยอดค้าปลีก (YoY): +1.1% (คาด +1.3%, ก่อนหน้า +1.7%)
➡️ ข้อมูลของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด โดยยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้นทั้ง headline และ core แม้ว่าการเติบโต YoY ชะลอตัวลง สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคยังคงมีความทนทาน แต่แรงกดดันจาก อัตราดอกเบี้ยสูงและค่าครองชีพ กำลังจำกัดโอกาสในการฟื้นตัวต่อไป
Source: xStation5