ข่าวเด่น: มุมมองเศรษฐกิจยูโรโซน: ผู้บริโภคยังระมัดระวัง แต่ภาคบริการเริ่มมองบวก

ยูโรโซน (10:00)
ปริมาณเงิน M3 (y/y) เดือนตุลาคม:
ตัวเลขจริง 2.8% (คาดการณ์ 2.8%; ครั้งก่อน 2.8%)
ยูโรโซน (11:00) – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน
-
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ:
ตัวเลขจริง -0.66 (ครั้งก่อน -0.47 — ปรับทบทวน)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจรวม (Economic Sentiment Index):
ตัวเลขจริง 97 (คาดการณ์ 96.9; ครั้งก่อน 96.8)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค:
ตัวเลขจริง -14.2 (คาดการณ์ -14; ครั้งก่อน -14.2)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิต (Industrial/Producer Sentiment):
ตัวเลขจริง -9.3 (คาดการณ์ -8; ครั้งก่อน -8.2)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการ:
ตัวเลขจริง 5.7 (คาดการณ์ 4.4; ครั้งก่อน 4)
Source: xStatio5
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
ข่าวเด่นวันนี้
โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?
Toyota - ภาพรวมผลประกอบการ