08:27 · 28 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: มุมมองเศรษฐกิจยูโรโซน: ผู้บริโภคยังระมัดระวัง แต่ภาคบริการเริ่มมองบวก

EUR/USD
ฟอเร็ก
ยูโรโซน (10:00)
ปริมาณเงิน M3 (y/y) เดือนตุลาคม:
ตัวเลขจริง 2.8% (คาดการณ์ 2.8%; ครั้งก่อน 2.8%)

ยูโรโซน (11:00) – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน

  • ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ:
    ตัวเลขจริง -0.66 (ครั้งก่อน -0.47 — ปรับทบทวน)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจรวม (Economic Sentiment Index):
    ตัวเลขจริง 97 (คาดการณ์ 96.9; ครั้งก่อน 96.8)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค:
    ตัวเลขจริง -14.2 (คาดการณ์ -14; ครั้งก่อน -14.2)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิต (Industrial/Producer Sentiment):
    ตัวเลขจริง -9.3 (คาดการณ์ -8; ครั้งก่อน -8.2)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการ:
    ตัวเลขจริง 5.7 (คาดการณ์ 4.4; ครั้งก่อน 4)

 

 

Source: xStatio5

