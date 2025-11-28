โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?

ตลาดโลหะมีค่า เริ่มเย็นตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้
การปรับตัวขึ้นล่าสุดของราคาโลหะมีค่า มีความเร็วและขนาดที่ยากต่อการอธิบายด้วยข้อมูลพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเกิดจาก ปฏิกิริยาทางอารมณ์ จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าโลหะจะปรับตัวขึ้นในช่วงความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงแสดงให้เห็น ความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงหาหลักฐานสนับสนุนภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อยที่เด่นชัดในช่วงการปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุด
แม้จะเป็นเช่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าโลหะมีค่าไม่มีเหตุผลในการปรับตัวขึ้น
การซื้อของสถาบันยังคงเป็นเสาหลักสำคัญ โดยเฉพาะจาก ธนาคารกลางของประเทศกำลังพัฒนา ที่มีการกระจายความเสี่ยงในสำรองอย่างเป็นระบบหลายปี
ปัจจัยสำคัญอีกประการคือ นโยบายการเงิน ที่ยังเอื้อต่อการลดดอกเบี้ยและการคงอัตราต่ำ สิ่งนี้ช่วยสร้าง ราคาพื้น (price floor) ซึ่งไม่ได้รับประกันการปรับตัวขึ้น แต่ช่วยจำกัดขอบเขตการปรับตัวลง
อย่างไรก็ตาม ทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากความผันผวนโดยสมบูรณ์
สถานะของสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ได้หมายถึงการปลอดภัยจากการปรับฐานหรือการลดลง ซึ่งเห็นได้จากกราฟล่าสุด
ตัวอย่างเช่น สัญญาณชัดเจนของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อาจทำให้ส่วนหนึ่งของ risk premium ถูกดึงออกจากราคา
ผลกระทบในทำนองเดียวกันอาจเกิดจาก นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยไม่คาดคิดในเศรษฐกิจหลัก
GOLD (D1)
แหล่งที่มา: xStation5
ความผันผวนของอัตราในระยะสั้นและระยะกลาง มีความสำคัญน้อยมากสำหรับธนาคารกลาง ซึ่งมองตลาดในระยะหลายปี แต่สำหรับนักลงทุนรายย่อย ถือเป็นแหล่งกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง และสำหรับบริษัทลงทุน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลประกอบการและงบดุล
ความแตกต่างในมุมมองนี้หมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคาชุดเดียวกัน อาจไม่สำคัญสำหรับบางฝ่าย แต่กลับสร้างความเจ็บปวดมากสำหรับอีกฝ่ายหนึ่ง
นักลงทุนที่รอบคอบควรให้ความสนใจกับ ความสัมพันธ์ของราคาโลหะแต่ละชนิด
ปัจจุบัน เงิน (Silver) แสดงแนวโน้มราคาดีกว่าทองคำ
ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเงินใน พลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำลังเปลี่ยนโครงสร้างความต้องการ
หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป เงินอาจค่อย ๆ ไล่ตาม “พี่ใหญ่” อย่างทองคำ แม้ว่าหนทางนี้ ไม่น่าจะรวดเร็วหรือราบรื่น
SILVER (D1)
Source: xStation5
