09:01 · 28 พฤศจิกายน 2025

โลหะมีค่า: สองจุดสูงสุด หรือ การปรับฐานก่อนการเติบโต?

ตลาดโลหะมีค่า เริ่มเย็นตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้
การปรับตัวขึ้นล่าสุดของราคาโลหะมีค่า มีความเร็วและขนาดที่ยากต่อการอธิบายด้วยข้อมูลพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเกิดจาก ปฏิกิริยาทางอารมณ์ จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าโลหะจะปรับตัวขึ้นในช่วงความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงแสดงให้เห็น ความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงหาหลักฐานสนับสนุนภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อยที่เด่นชัดในช่วงการปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุด

แม้จะเป็นเช่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าโลหะมีค่าไม่มีเหตุผลในการปรับตัวขึ้น

  • การซื้อของสถาบันยังคงเป็นเสาหลักสำคัญ โดยเฉพาะจาก ธนาคารกลางของประเทศกำลังพัฒนา ที่มีการกระจายความเสี่ยงในสำรองอย่างเป็นระบบหลายปี

  • ปัจจัยสำคัญอีกประการคือ นโยบายการเงิน ที่ยังเอื้อต่อการลดดอกเบี้ยและการคงอัตราต่ำ สิ่งนี้ช่วยสร้าง ราคาพื้น (price floor) ซึ่งไม่ได้รับประกันการปรับตัวขึ้น แต่ช่วยจำกัดขอบเขตการปรับตัวลง

อย่างไรก็ตาม ทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากความผันผวนโดยสมบูรณ์

  • สถานะของสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ได้หมายถึงการปลอดภัยจากการปรับฐานหรือการลดลง ซึ่งเห็นได้จากกราฟล่าสุด

  • ตัวอย่างเช่น สัญญาณชัดเจนของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อาจทำให้ส่วนหนึ่งของ risk premium ถูกดึงออกจากราคา

  • ผลกระทบในทำนองเดียวกันอาจเกิดจาก นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยไม่คาดคิดในเศรษฐกิจหลัก

GOLD (D1)

 

แหล่งที่มา: xStation5

ความผันผวนของอัตราในระยะสั้นและระยะกลาง มีความสำคัญน้อยมากสำหรับธนาคารกลาง ซึ่งมองตลาดในระยะหลายปี แต่สำหรับนักลงทุนรายย่อย ถือเป็นแหล่งกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริง และสำหรับบริษัทลงทุน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลประกอบการและงบดุล
ความแตกต่างในมุมมองนี้หมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคาชุดเดียวกัน อาจไม่สำคัญสำหรับบางฝ่าย แต่กลับสร้างความเจ็บปวดมากสำหรับอีกฝ่ายหนึ่ง

นักลงทุนที่รอบคอบควรให้ความสนใจกับ ความสัมพันธ์ของราคาโลหะแต่ละชนิด

  • ปัจจุบัน เงิน (Silver) แสดงแนวโน้มราคาดีกว่าทองคำ

  • ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเงินใน พลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำลังเปลี่ยนโครงสร้างความต้องการ

  • หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป เงินอาจค่อย ๆ ไล่ตาม “พี่ใหญ่” อย่างทองคำ แม้ว่าหนทางนี้ ไม่น่าจะรวดเร็วหรือราบรื่น

SILVER (D1)

Source: xStation5

