ข่าวเด่นวันนี้

Thanksgiving ในสหรัฐฯ ทำให้กิจกรรมตลาดการเงินลดลงอย่างมาก
ตลาดหุ้นอเมริกัน ปิดทำการวันนี้ ทำให้ดัชนีหลักไม่เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สมีเพียงเล็กน้อย อยู่ในช่วงต่ำกว่า 0.1%
เนื่องจากการขาดนักลงทุนและเงินทุนจากสหรัฐฯ ในยุโรป เซสชันยุโรปจึงมีความผันผวนต่ำและปริมาณการซื้อขายลดลง
สัญญาของ DE40, SUI20, SPA35 และ UK100 เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำกว่า 0.1%
การปรับตัวลงที่เห็นได้ชัดคือ NED25 ลดลง 0.4% และ W20 ลดลงมากกว่า 0.3%
ระหว่างเซสชันยุโรป PUMA (PUM.DE) โดดเด่นจากข่าวลือการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทจีน
หุ้นของบริษัทเครื่องแต่งกาย ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10%
นักลงทุนยุโรปได้รับชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญเพื่อใช้ในการตีความและประเมินค่า
ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซน ยังคงระมัดระวัง
ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงอีกครั้ง และ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ภาคบริการ มีผลงานดีกว่า ทั้งเติบโตและเกินความคาดหมายของตลาด
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุด (Minutes)
ตัวแทนธนาคารเน้นความ เปิดกว้างต่อตัวเลือกนโยบายต่าง ๆ และ ตอบสนองต่อข้อมูล
แนวโน้มเงินเฟ้อ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ความไม่แน่นอนยังสูงแต่ อยู่ในการควบคุม
คณะกรรมการสัญญาณว่า รอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยน่าจะสิ้นสุดแล้ว
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เคลื่อนไหวเล็กน้อย
น้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.7%
โลหะอุตสาหกรรมบางชนิด ปรับตัวลดลง
ตลาดค่าเงิน NZDUSD และ AUDUSD โดดเด่น
ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กับ FED ที่เริ่มผ่อนคลาย ช่วยหนุนค่าเงินท้องถิ่น
ตลาดคริปโต สงบเป็นพิเศษในวันนี้
การปิดตลาดสหรัฐฯ จำกัดความผันผวนของราคา
Bitcoin ปรับขึ้นประมาณ 1.5%
Ethereum ปรับขึ้นประมาณ 0.2%
