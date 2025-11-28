อ่านเพิ่มเติม
09:03 · 28 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่นวันนี้

Thanksgiving ในสหรัฐฯ ทำให้กิจกรรมตลาดการเงินลดลงอย่างมาก

  • ตลาดหุ้นอเมริกัน ปิดทำการวันนี้ ทำให้ดัชนีหลักไม่เคลื่อนไหว

  • การเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สมีเพียงเล็กน้อย อยู่ในช่วงต่ำกว่า 0.1%

เนื่องจากการขาดนักลงทุนและเงินทุนจากสหรัฐฯ ในยุโรป เซสชันยุโรปจึงมีความผันผวนต่ำและปริมาณการซื้อขายลดลง

  • สัญญาของ DE40, SUI20, SPA35 และ UK100 เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำกว่า 0.1%

  • การปรับตัวลงที่เห็นได้ชัดคือ NED25 ลดลง 0.4% และ W20 ลดลงมากกว่า 0.3%

ระหว่างเซสชันยุโรป PUMA (PUM.DE) โดดเด่นจากข่าวลือการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทจีน

  • หุ้นของบริษัทเครื่องแต่งกาย ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10%

นักลงทุนยุโรปได้รับชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญเพื่อใช้ในการตีความและประเมินค่า

  • ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซน ยังคงระมัดระวัง

  • ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงอีกครั้ง และ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

  • ภาคบริการ มีผลงานดีกว่า ทั้งเติบโตและเกินความคาดหมายของตลาด

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุด (Minutes)

  • ตัวแทนธนาคารเน้นความ เปิดกว้างต่อตัวเลือกนโยบายต่าง ๆ และ ตอบสนองต่อข้อมูล

  • แนวโน้มเงินเฟ้อ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

  • ความไม่แน่นอนยังสูงแต่ อยู่ในการควบคุม

  • คณะกรรมการสัญญาณว่า รอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยน่าจะสิ้นสุดแล้ว

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เคลื่อนไหวเล็กน้อย

  • น้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.7%

  • โลหะอุตสาหกรรมบางชนิด ปรับตัวลดลง

ตลาดค่าเงิน NZDUSD และ AUDUSD โดดเด่น

  • ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กับ FED ที่เริ่มผ่อนคลาย ช่วยหนุนค่าเงินท้องถิ่น

ตลาดคริปโต สงบเป็นพิเศษในวันนี้

  • การปิดตลาดสหรัฐฯ จำกัดความผันผวนของราคา

  • Bitcoin ปรับขึ้นประมาณ 1.5%

  • Ethereum ปรับขึ้นประมาณ 0.2%

28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

